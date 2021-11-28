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Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi oto lastikçilerde yoğunluk - Son Dakika

Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi oto lastikçilerde yoğunluk

28.11.2021 11:32

Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi oto lastikçilerde yoğunluk Tüm yurt genelinde 1 Aralıkta başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulamasına sayılı günler kala Elazığ'daki oto lastikçilerde yoğunluk oluştu.

Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi oto lastikçilerde yoğunluk

ELAZIĞ - Tüm yurt genelinde 1 Aralıkta başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulamasına sayılı günler kala Elazığ'daki oto lastikçilerde yoğunluk oluştu.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği uygulaması 1 Aralık' ta başlıyor. 1 Aralık'a sayılı günler kala Elazığ'da sürücüler oto lastikçilere akın etti. Yaşanan yoğunluğu atlatmak için fazla mesai yapan lastikçiler, kış lastiğinin kazaların önlenmesinde ve yakıt tüketiminin azaltılmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Kış lastiğinin önemini vurgulayan lastik ustası Cumali Yeşilkaya, " 1 Aralık'tan itibaren kış lastiği zorunluluğu geliyor. Ruhsatta hususi yazması önemli değil. Kamyonet, minibüs, kamyon ve otobüs yazılanlar ticari grubuna girer. Mecbur takmak zorundalar. Diğer otomobil grupları da kendi güvenlikleri ve ailesinin güvenliği için yaptırmalı. Bir lastiğin maliyeti bu aralar yüksek olabilir. İnsanlar maliyetten şikayetçiler. Ama bir kış lastiğini ortalama 4-5 yıl kullanabilirler. Vatandaşlar kışın çok fazla kar yağmadığını söylüyor. Ama sabahları buzlanma oluyor. Bir yaz lastiği -7 dereceye düştüğü zaman sertleşiyor. Yeri tutma özelliği bitiyor ama kış lastiği öyle değil. Üzerindeki kılcal damarlardan dolayı biraz daha -40 derecede yeri tutma özelliği daha da fazladır. Bugün malum şartlar gereği ucuz değil yüksek maliyetlidir. Bir kazada tamponda oluşan hasar nerden bakarsan 3-4 bin liraya kadar gidiyor. Ama bir lastiğin fiyatı ortalama 1,5 bin liradan başlıyor 3 bin liraya çıkıyor. İlk alımda biraz yüksek gelebilir ama güvenceleri için kış lastiğini takmaları lazım. Yoğunluk başladı insanlar duyarlı. Eskisi gibi değil bilinçliler. Bizde de yoğunluk var" diye konuştu.

Kış lastiğinin kışın daha iyi bir yol tutuşu sağladığını ifade eden sürücü Erhan Sertkaya, "Yaklaşık 6 yıldır tır şoförüyüm uzun yolda çalışıyorum. Bütün vatandaşlardan dileğim bu kış şartlarında kış lastiklerini takmalarını isterim. Hem can güvenliği için hem de karşı tarafın güvenliği için yaptırsınlar. Kurallar ne ise uyulması gerekir, çünkü kurallar insanların kaliteli yaşamaları için koyuluyor. Özellikle trafikte çok acemi şoförler var. Onların da lütfen tecrübe etmeden yola çıkmasınlar. Kış ayına yaz lastiğiyle girildiği zaman kışın yollarda tutma özelliği kayboluyor. Özellikle yağışlı havalarda durma mesafesinde öne geçilemez. Ama kış lastiği öyle değil kalın olduğundan yere daha sağlam basar ve durabilir. Yaz lastiği olduğu zaman mümkün değil" dedi.

Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi oto lastikçilerde yoğunluk
Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi oto lastikçilerde yoğunluk
Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi oto lastikçilerde yoğunluk
Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi oto lastikçilerde yoğunluk
Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi oto lastikçilerde yoğunluk
Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi oto lastikçilerde yoğunluk
Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi oto lastikçilerde yoğunluk
Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi oto lastikçilerde yoğunluk
Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi oto lastikçilerde yoğunluk
Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi oto lastikçilerde yoğunluk

Kamyonet, Minibüs, Aralık, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi oto lastikçilerde yoğunluk - Son Dakika Ekonomi


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