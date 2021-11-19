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Züccaciye sektöründen 1 milyar dolarlık buluşma - Son Dakika

Züccaciye sektöründen 1 milyar dolarlık buluşma

19.11.2021 15:03
Züccaciye sektöründen 1 milyar dolarlık buluşma

Züccaciye sektörü, 1 milyar dolarlık iş hacminin oluştuğu Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici-Marka Buluşmaları'nın 8'incisini 24-27 Kasım'da gerçekleştirecek.

Züccaciye sektörü, 1 milyar dolarlık iş hacminin oluştuğu Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici-Marka Buluşmaları'nın 8'incisini 24-27 Kasım'da gerçekleştirecek.

Züccaciyeciler Derneği'nden (ZÜCDER) yapılan açıklamaya göre, ihracata destek olmak ve iç ticareti artırmak amacıyla "Zücder'le Zirveye" konseptiyle hayata geçirilen etkinlik, Antalya'da düzenlenecek.

Bu yılı 6 milyar dolar ihracatla kapatmaya hazırlanan, 200'den fazla noktaya ihracat yapan sektörün bir araya geleceği buluşmanın 8'incisi, 24-27 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Zirveye, ABD'nin de aralarında bulunduğu Avrupa, Latin Amerika, Türki Cumhuriyetler, Orta Doğu ve Afrika'da bulunan 50'den fazla ülkenin en büyük toptancı, zincir market ve mağazaları katılacak. Türk ev ve mutfak eşyaları sektörünün önemli üretici, ihracatçı ve marka ile yabancı şirketler arasında 5 binin üzerinde yüz yüze görüşmenin yapılacağı zirvenin 1 milyar dolarlık bir iş hacmi oluşturması bekleniyor.

"Türk züccaciye sektörü dünyada güçleniyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, 7 yıldır düzenlenen zirvelerin kapsamını her yıl biraz daha artırdıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası boyuta taşıdığımız zirve yurt dışından da büyük ilgi görüyor. Bu sene 50'den fazla ülke katılacak ve Türkiye'nin en büyük üretici, ihracatçı, marka firmalarıyla 5 binin üzerinde yüz yüze görüşme sağlanacak. Zirvelerin sonucunda iş hacmimiz yaklaşık yüzde 30 artarken, son 3 yıldır zirvelerin gücünü ihracat rakamlarımızda görmüş olduk. Bu sene de 1 milyar dolarlık bir ticaret hacmi bekliyoruz."

Öksüz, Türk züccaciye sektörünün dünyada güçlendiğini kaydederek, "Bu yıl ihracatta 5 milyar doların üzerinde bir rakam hedeflemiştik. Hedefimizi 6 milyar dolar olarak revize ettik. Gelecek yıl 7 milyar dolar ihracat rakamını yakalayarak dünya 8'inciliğinden 6'ncılığına rahatlıkla yükselebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, İhracat, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Züccaciye sektöründen 1 milyar dolarlık buluşma - Son Dakika Ekonomi


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