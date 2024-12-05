Zuzzuu'ya 10 Milyon Dolarlık Yatırım - Son Dakika
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Ekonomi

Zuzzuu'ya 10 Milyon Dolarlık Yatırım

Zuzzuu\'ya 10 Milyon Dolarlık Yatırım

Maxis Ventures, Zuzzuu'ya yaptığı yatırım ile global pazarlara açılmayı hedefliyor.

05.12.2024 17:17
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Maxis Ventures, dijital satış, pazarlama ve e-ticaret alanında çözümler geliştiren Zuzzuu'ya 10 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım yaptı.

Türkiye İş Bankası iştiraki İş Yatırım Menkul Değerler bünyesinde faaliyet gösteren Maxis Ventures, Bankanın 2017 yılından bu yana ana destekçiliğini yürüttüğü Workup Girişimcilik Programı'nın mezun girişimlerinden Zuzzuu'ya yatırım yaptı. Yapılan açıklamaya göre; Zuzzuu, geliştirdiği dil modeli ve gerçek zamanlı veri analitiği teknolojilerini kullanarak markaların müşterilerine daha kişiselleştirilmiş deneyimler sunmasına olanak tanıyor. İşletmelere de hayata geçirdiği çözümlerle hızlı gelir artırma, müşteri bağlılığını güçlendirme ve operasyonel süreçlerde verimlilik imkanı sağlıyor.

Dijital satış, pazarlama ve e-ticaret alanında çözümler geliştiren Zuzzuu'ya 10 milyon ABD doları değerleme üzerinden yapılan yatırım, girişimin büyüme sürecini desteklemeyi, gelir artırma ve yapay zeka platformuyla farklı pazarlara erişimine katkı sunmayı amaçlıyor.

"Yatırım, hızlı ve karlı büyümemizde önemli kilometre taşı olacak"

Workup Girişimcilik Programı'ndan mezun olduktan sonra iş modelini geliştirerek faaliyetlerini genişleten, programdan elde ettiği destekle kurumsal şirketlerle çeşitli iş birlikleri yapan girişim, Maxis Ventures'ın yatırımıyla global pazarlara açılmayı ve müşteri portföyünü genişletmeyi planlıyor. Zuzzuu kurucusu Ahmet Şüküroğlu yatırıma ilişkin açıklamasında, "Maxis Ventures'ın yatırım turumuzun hemen başında yaptığı bu yatırım global pazarlarda büyümemiz ve yeni dikeylerde müşteri edinmemiz için önemli bir fırsat. Bu yatırım, Zuzzuu'nun hızlı ve karlı büyümesinde ve motivasyonunun artmasında önemli bir kilometre taşı olacak" dedi.

"Girişimin global ölçekte büyümesine yönelik destek"

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Koordinatörü Selami Düz de Zuzzuu'nun teknoloji tabanlı çözümlerinin, dijital pazarlama ve müşteri deneyimi alanlarında hızlı büyümesi ile önemli fark oluşturduğunu belirterek, girişimin potansiyele inandıklarını ve global ölçekte büyümesini desteklemekten mutluluk duyduklarını vurguladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zuzzuu'ya 10 Milyon Dolarlık Yatırım - Son Dakika

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