2000-2008 sigortalıları kademeli emeklilik için yasa bekliyor

2000-2008 yılları arasında sigorta başlangıcı olan çalışanların kademeli emeklilik beklentisi sürüyor.

EYT düzenlemesinin ardından emeklilikte yaş şartıyla karşılaşan bu kesim, işe giriş tarihine göre değişen yaş ve prim şartlarının uygulanacağı yeni bir sistem olup olmayacağını araştırıyor.

TBMM'ye daha önce sunulan tekliflerden biri halen komisyonda; ancak kademeli emekliliği yürürlüğe sokan kesinleşmiş bir yasa henüz yok.