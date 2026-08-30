ABD Sosyal Güvenlik Sistemi Tehlikede - Son Dakika
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ABD Sosyal Güvenlik Sistemi Tehlikede

ABD Sosyal Güvenlik Sistemi Tehlikede
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ABD'nin sosyal güvenlik sistemi, demografik değişim ve bütçe açığı nedeniyle zor durumda.

ABD'nin sosyal güvenlik sistemi, demografik değişim ve artan kamu borcu nedeniyle ciddi bir finansman açığıyla karşı karşıya. Federal borç 40 trilyon doları aşarken, 2026'da faiz giderlerinin 1 trilyon doları geçmesi bekleniyor.

Mevcut sistem, çalışanlardan kesilen bordro vergilerinin çoğunu bugünkü emeklilere dağıtan bir yapıya sahip. Baby Boomer kuşağının emekliliğe geçmesiyle çalışan nüfus üzerindeki baskı arttı.

Yaşlılık ve Hayatta Kalanlar Sigorta Fonu'nun rezervlerinin 2032'nin son çeyreğinde tükenmesi öngörülüyor. O tarihte mevcut gelirler, planlanan ödemelerin yalnızca yüzde 78'ini karşılayabilecek. Kongre düzenleme yapmazsa, emeklilik ödemelerinde yüzde 22'lik otomatik kesinti gündeme gelebilir.

Yüksek gelirli emeklileri sınırlama önerisi bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Emekli ABD Sosyal Güvenlik Sistemi Tehlikede - Son Dakika

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