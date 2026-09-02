Ağustos enflasyonu 20 milyon memur ve emeklinin Ocak zammını belirleyecek

Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin 2027 Ocak zammında belirleyici olacak enflasyon verileri için gözler ağustos ayı TÜFE rakamlarına çevrildi.

Anketlerdeki yıl sonu enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 9,91 ile yüzde 10,8, memur ve memur emeklilerinin zammının ise yüzde 7,86 ile yüzde 8,73 arasında gerçekleşebileceği hesaplanıyor.