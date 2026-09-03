Ağustos enflasyonu belli oldu; memur ve emekli zamlarında iki aylık oran netleşti - Son Dakika
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Ağustos enflasyonu belli oldu; memur ve emekli zamlarında iki aylık oran netleşti

Ağustos enflasyonu belli oldu; memur ve emekli zamlarında iki aylık oran netleşti
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TÜİK verilerine göre TÜFE ağustosta aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 31,51 arttı. İki aylık kesinleşen verilerle memur ve memur emeklilerinin maaş artışı yüzde 3,66, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı ise yüzde 3,65 oldu; örnek hesaplarda uzman doktor maaşı 176 bin 979 TL'ye, öğretmen maaşı 86 bin 301 TL'ye yükselecek.

Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos 2026 enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 31,51 arttı. Temmuz'daki yüzde 1,78'lik artışla birlikte yılın ikinci yarısına ilişkin iki aylık enflasyon verisi netleşti. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışının yüzde 3,66'lık bölümü oluşurken, SGK ve Bağ-Kur emeklileri için iki aylık kesinleşen oran yüzde 3,65 olarak hesaplandı.

İki aylık kesinleşen yüzde 3,66'lık artış üzerinden bazı kamu çalışanlarının zamlı maaşları hesaplandı. Uzman doktor maaşı 170 bin 730 TL'den 176 bin 979 TL'ye, öğretmen maaşı 83 bin 254 TL'den 86 bin 301 TL'ye, memur maaşı ise 73 bin 70 TL'den 75 bin 744 TL'ye yükselecek.

Ocak 2027'de uygulanacak kesin zam oranı için Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık 2026 TÜFE verileri bekleniyor. Toplu sözleşme kapsamındaki artış ve enflasyon farkı hesaplandıktan sonra memur ve memur emeklilerinin nihai maaş artışı netleşecek. Mevcut tutarlar yalnızca ara hesaplama olup kesin rakamlar yıl sonunda belli olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ağustos, Ekonomi, Memur, Son Dakika

Son Dakika Emekli Ağustos enflasyonu belli oldu; memur ve emekli zamlarında iki aylık oran netleşti - Son Dakika

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