BES ve OKS ile 10 Yılda Emeklilik Hakkı Kazanılıp İkinci Maaş Alınabiliyor - Son Dakika
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BES ve OKS ile 10 Yılda Emeklilik Hakkı Kazanılıp İkinci Maaş Alınabiliyor

BES ve OKS ile 10 Yılda Emeklilik Hakkı Kazanılıp İkinci Maaş Alınabiliyor
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Türkiye'de SGK emekliliğine ek olarak BES ve OKS gibi sistemler, daha kısa sürede ikinci bir emeklilik maaşı imkanı sunuyor. Örneğin, 2000'de BES'e giren biri 10 yıl prim ödeyip 56 yaşında hak kazanırken, aynı tarihte SGK'ya giren erkek çalışan 60 yaşında emekli olabiliyor.

Türkiye'de emeklilik sistemi, 1999 ve 2008 reformları ile 2023'te çıkarılan yasayla önemli değişiklikler geçirdi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar yaş şartı aranmadan emekli olurken, sonrasında sigortalı olanlar için yaş ve prim şartları arttı. SGK emekliliğinin yanı sıra Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS) gibi ikinci bir emeklilik imkanı sunan alternatifler bulunuyor. Önümüzdeki dönemde devreye girmesi beklenen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) de bu kapsamda değerlendiriliyor.

İkinci emeklilik, SGK emekliliğine göre daha kısa sürede hak kazanılabiliyor. Örneğin, 2000 yılında SGK sistemine giren bir erkek çalışan, 7 bin gün prim ödeyip 60 yaşında emekli olabiliyor. Aynı tarihte BES'e giren bir kişi ise 10 yıl (3 bin 600 gün) prim ödeyerek 56 yaşında emeklilik hakkı elde edebiliyor. Bu sayede önce BES'ten, ardından SGK'dan emekli olunarak iki maaş alma imkanı doğuyor.

BES ve OKS, çalışan, çalışmayan, hatta SGK'dan emekli olmuş kişiler dahil herkese açık. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler için de geçerli olan bu sistemde, ödenen primler sağlık primi sayıldığı için ikinci bir SGK emekliliği mümkün değil. Ancak dışarıdan prim ödeyerek ikinci bir emeklilik kazanılabiliyor. 18 yaşından küçükler ise velilerinin hesabıyla sisteme dahil olup birikim yapabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Emekli BES ve OKS ile 10 Yılda Emeklilik Hakkı Kazanılıp İkinci Maaş Alınabiliyor - Son Dakika

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