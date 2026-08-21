Emekli Aylıklarında Yeni Düzenlemeler Bekleniyor - Son Dakika
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Emekli Aylıklarında Yeni Düzenlemeler Bekleniyor

Emekli Aylıklarında Yeni Düzenlemeler Bekleniyor
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SGK uzmanı Erdursun, emekli maaşları ve sosyal güvenlik sistemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle emekli aylıklarına yönelik yeni düzenlemeler gündemde. SGK uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşları, sosyal güvenlik sisteminin geleceği ve kademeli emeklilik beklentisi hakkında değerlendirmeler yaptı. Erdursun, mevcut sosyal güvenlik sisteminin uzun vadede sürdürülebilmesinin zor olduğunu, bu nedenle önümüzdeki yıllarda yeni düzenlemelerin gelebileceğini söyledi.

Sözcü'nün haberine göre Erdursun, geçmiş seçim dönemlerinde yapılan düzenlemelere dikkat çekerek, seçim süreçleri yaklaştığında emekli maaşlarında yeni artışların gündeme gelebileceğini belirtti. Bu ihtimali 'seçim dokunuşu' olarak nitelendiren Erdursun, dönemsel maaş artışlarının emeklilerin gelirini kısa vadede desteklediğini ancak sosyal güvenlik sistemindeki sorunların çözümü için daha kapsamlı düzenlemelere ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Erdursun, Türkiye'de nüfusun yaşlanmasının sosyal güvenlik sistemi üzerinde baskı oluşturduğunu, emekli sayısındaki artışın çalışan-emekli dengesini değiştirdiğini ve SGK'nın mali yükünün arttığını dile getirdi. Uzun vadede yapısal değişikliklerin gündeme gelebileceğini vurguladı.

Kademeli emeklilik konusunda ise Erdursun, yakın dönemde yeni bir yasal düzenleme beklemediğini söyledi. Değişen nüfus yapısı ve sosyal güvenlik sisteminin karşılaşabileceği sorunların ilerleyen yıllarda farklı emeklilik modellerini gündeme getirebileceğini ifade eden Erdursun, 2027'ye kadar önemli bir gelişme olmazsa kademeli emeklilik düzenlemesinin hayata geçirilmesinin zor olduğunu belirtti.

Öte yandan, emekli aylıklarına yönelik ek artışlar ve kademeli emeklilikle ilgili kesinleşmiş yeni bir yasal düzenleme bulunmuyor. Erdursun'un açıklamaları mevcut durumda uzman değerlendirmesi ve beklenti niteliği taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Sosyal Güvenlik Kurumu, Politika, Ekonomi, Son Dakika

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