Emekli promosyonunda 3 yıl taahhüt verene 35 bin TL\'ye kadar ödeme var

Emekli promosyonunda 3 yıl taahhüt verene 35 bin TL'ye kadar ödeme varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bankalar arası emekli promosyon yarışı Eylül 2026 döneminde yeniden kızıştı. Maaşını 3 yıl aynı bankadan alma taahhüdü veren SGK, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ek ürün koşullarıyla 35 bin TL'ye kadar promosyon sunuluyor.
Bankalar arasındaki emekli promosyon yarışı Eylül 2026 döneminde yeniden kızıştı. Maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren SGK, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine sunulan toplam promosyon tutarı, ek ürün koşullarının yerine getirilmesiyle 35 bin TL'ye kadar çıkıyor.
Ödemeler bankaya, maaş tutarına ve ek finansal şartlara göre değişiklik gösteriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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