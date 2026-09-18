Emekli promosyonunda 3 yıl taahhüt verene 35 bin TL\'ye kadar ödeme var

Bankalar arasındaki emekli promosyon yarışı Eylül 2026 döneminde yeniden kızıştı. Maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren SGK, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine sunulan toplam promosyon tutarı, ek ürün koşullarının yerine getirilmesiyle 35 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Ödemeler bankaya, maaş tutarına ve ek finansal şartlara göre değişiklik gösteriyor.