Emeklilere Promosyon Rekabeti 2026\'da Devam Ediyor

Bankaların emeklilere yönelik promosyon rekabeti 2026 yılında da sürüyor. Maaşını başka bankaya taşımayı planlayan emekliler, nakit ödemelerin yanı sıra ek kazanç imkanlarını, kampanya detaylarını ve başvuru şartlarını karşılaştırıyor.

Vakıf Katılım'da promosyon 25 bin liraya kadar çıkıyor; aylığı 9.999 liraya kadar olanlara 8.750 TL, 10.000-14.999 arasına 14.000 TL, 15.000-19.999 arasına 17.500 TL, 20.000-49.999 arasına 21.000 TL, 50 bin lira ve üzerine 25.000 TL veriliyor. Ziraat Bankası'nda ilk kez emekli olan veya maaşını taşıyanlara 12 bin liraya varan promosyon ve toplamda 90 bin liraya varan avantaj sunuluyor; 12 ay vadeli 40 bin TL faizsiz kredi, her ay 6 bin TL'ye varan Bankkart Lira ve 3 ay taksitli 25 bin TL faizsiz nakit avans bulunuyor. Yapı Kredi'de toplam promosyon ve ek ödül 30 bin liraya kadar; maaşı 10 bin liranın altında olanlara 6.250 TL, 10.000-14.999 arasına 10.000 TL, 15.000-19.999 arasına 12.500 TL, 20 bin lira ve üzerine 15.000 TL promosyon ödeniyor. İki yeni fatura talimatına maaş dilimine göre 2.000-5.000 TL, kredi kartıyla 1.000 TL harcamaya yine 2.000-5.000 TL, 60 gün içinde mobil uygulama kullanımına 2.000 TL, mobil uygulama üzerinden müşteri olunmasına 3.000 TL ek ödül sağlanıyor.

Türkiye Finans'ta promosyon ve ek ödül toplamı 27 bin liraya kadar; iki yeni otomatik fatura talimatı, yedek hesap başvurusu ve kredi kartıyla tek seferde 5.000 TL harcama şartlarıyla aylığı 10 bin liranın altında olanlara 13.000 TL, 10.000-14.999 arasına 18.500 TL, 15.000-19.999 arasına 22.000 TL, 20 bin lira ve üzerine 27.000 TL veriliyor. Emekli yakını getirenlere kişi başına 500 TL, toplamda 5.000 TL'ye kadar ek ödül sağlanıyor. QNB, emekli maaşını taşıyanlara 20 bin liraya varan promosyon sunuyor; aylığı 10 bin liranın altında olanlara 8.500 TL, 10.000-14.999 arasına 13.500 TL, 15.000-19.999 arasına 16.500 TL, 20 bin lira ve üzerine 20.000 TL ödeme yapılıyor. Kartla market ve eczane harcamalarına yıllık 3.000 TL'ye kadar iade fırsatı bulunuyor. Şekerbank, yeni müşterilere ve taahhüt süresi sona eren emeklilere 35 bin liraya varan promosyon imkanı sunuyor; aylığı 10 bin liranın altında olanlara 5.000 TL, 10.000-14.999 arasına 8.000 TL, 15.000-19.999 arasına 10.000 TL, 20 bin lira ve üzerine 12.000 TL ödeme yapılıyor. İki otomatik fatura talimatına 3.000 TL, kredi kartıyla 5.000 TL alışverişe 5.000 TL, kredili mevduat hesabına 4.000 TL, sigorta ürününe 5.000 TL, vadesiz hesapta tutulacak bakiyeye maaş dilimine göre 1.000-6.000 TL arasında ek ödül veriliyor.

Kuveyt Türk'te promosyon 14 bin liraya kadar; maaşı 10 bin liranın altında olanlara 5.000 TL, 10.000-14.999 arasına 8.000 TL, 15.000-19.999 arasına 10.000 TL, 20 bin lira ve üzerine 12.000 TL veriliyor. Otomatik fatura talimatına 1.000 TL, kartla yapılacak 1.000 TL ve üzeri ilk harcamaya da 1.000 TL ek promosyon sağlanıyor. İş Bankası emeklilere 25 bin liraya varan promosyon sunuyor; 10 bin liranın altında maaş alanlara 6.250 TL, 10.000-14.999 arasına 10.000 TL, 15.000-19.999 arasına 12.500 TL, 20 bin lira ve üzerine 15.000 TL nakit promosyon ödeniyor. İlk iki fatura talimatında 1.000 TL, kredi kartıyla 9.000 TL ve üzeri alışveriş yapan yeni kredi kartı müşterisine 9.000 TL MaxiPuan fırsatı sunuluyor. ING emeklilere 32 bin liraya varan promosyon sağlıyor; koşulsuz promosyon aylığı 10 bin liranın altında olanlarda 6.250 TL, 10.000-14.999 arasında 10.000 TL, 15.000-19.999 arasında 12.500 TL, 20 bin lira ve üzerinde 15.000 TL. Ek olarak kartla 5.000 TL harcamaya 500 TL olmak üzere 4.000 TL'ye varan iade, Turuncu Hesap'a 100 bin TL ve üzeri bakiye getirilmesi veya 75 bin TL ihtiyaç kredisi kullanılması halinde 4.500 TL, dört otomatik fatura talimatına 4.000 TL'ye varan ek promosyon bulunuyor.

Garanti BBVA'da promosyon ve ödül tutarı 25 bin liraya kadar; maaşı 10 bin liranın altında olanlara 6.250 TL, 10.000-14.999 arasına 10.000 TL, 15.000-19.999 arasına 12.500 TL, 20 bin lira ve üzerine 15.000 TL ödeme yapılıyor. Bonus veya Paracard ile 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL avans hesap harcamasına 2.000 TL, yeni sigorta poliçesine 2.000 TL olmak üzere toplam 10 bin TL'ye varan bonus sunuluyor. DenizBank emekli maaşını taşıyanlara 30 bin liraya varan promosyon sunuyor; aylığı 10 bin liranın altında olanlara 5.000 TL, 10.000-14.999 arasında olanlara 8.000 TL, 15.000-19.999 arasında olanlara 10.000 TL, 20 bin lira ve üzerindekilere 12.000 TL promosyon veriliyor. Kredili mevduat hesabı açılması, iki otomatik fatura talimatı verilmesi ve aktif kredi kartı kullanılması halinde toplam 18 bin liraya varan ek promosyon imkanı bulunuyor.