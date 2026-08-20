Emeklilikte Kıdem Tazminatı Hakkı - Son Dakika
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Emeklilikte Kıdem Tazminatı Hakkı

Emeklilikte Kıdem Tazminatı Hakkı
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Yaş şartını bekleyenler, prim ve sigortalılık süresiyle tazminat alabiliyor. SGK yazısı gerekli.

Emeklilik için yaş şartını bekleyen milyonlarca çalışan, kıdem tazminatı alıp alamayacağını merak ediyor. Normalde işten kendi isteğiyle ayrılanlar tazminat alamasa da, sigorta başlangıç tarihine göre belirlenen yıl ve prim günü koşullarını tamamlayanlar için istisna uygulanıyor. Çalışan, SGK'dan alacağı yazıyı işverene sunduğunda kıdem tazminatını talep edebiliyor.

Kıdem tazminatı yalnızca işten çıkarılanlara ödenmiyor. Belirli prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını tamamlayan çalışanlar, emeklilik yaşını beklemeden kendi isteğiyle işten ayrılıp kıdem tazminatı alabiliyor. Bunun için SGK'dan kıdem tazminatına esas yazı alınması gerekiyor. Aynı iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olmak da şart. 2026 yılının ikinci yarısında kıdem tazminatı tavanı 73 bin 729 TL olarak uygulanıyor.

Sigorta başlangıç tarihine göre şartlar değişiyor. İlk sigorta girişi 8 Eylül 1999'dan önce olanlar için 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü şartı aranıyor. 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar için ya 25 yıl sigortalılık ve 4500 prim günü ya da çalışma yılına bakılmaksızın 7000 prim günüyle kıdem tazminatı hakkı elde edilebiliyor. İlk sigorta başlangıcı 30 Nisan 2008 ile 31 Aralık 2008 arasında olanlar için 4600 prim günü şartı öne çıkıyor.

İlk sigorta girişi 1 Ocak 2009 ile 31 Aralık 2015 arasında olanlarda prim şartı kademeli olarak uygulanıyor; her yıl için 100 prim günü eklenerek 4600 ile 5300 gün arasında değişen şartlar dikkate alınıyor. İlk kez 1 Ocak 2016'dan sonra sigortalı olanlar için ise 5400 prim günü şartı bulunuyor. Bu primi tamamlayanlar yaş şartını beklemeden işten ayrılıp kıdem tazminatı talep edebiliyor.

Yaş dışındaki emeklilik şartlarını tamamlayan çalışanların SGK'dan kıdem tazminatına esas yazı alması gerekiyor. SGK, çalışanın şartları sağlayıp sağlamadığını kontrol ederek bu yazıyı düzenliyor. Çalışan SGK'dan aldığı yazıyı işverene sunduğunda, işverenin ödeme yapması gerekiyor; işveren "kabul etmiyorum" diyerek tazminatı ödemekten kaçınamıyor. Uzmanlara göre çalışanların önce SGK'dan yazıyı alması, ardından işten ayrılma sürecini başlatması daha doğru oluyor.

SGK'dan kıdem tazminatına esas yazının kaç kez alınabileceğine dair yasal bir sınır bulunmadığı ifade ediliyor. Çalışan kıdem yazısıyla işten ayrılıp tazminat aldıktan sonra yeniden çalışmaya başlayabilir; yeni iş yerinde en az 1 yıl çalışıp gerekli koşulları sağladığında tekrar tazminat alabilir. Erkek çalışanlar askerlik nedeniyle, kadın çalışanlar ise evlilik nedeniyle belirli süre içinde işten ayrılmaları halinde tazminat hakkından yararlanabiliyor. Emeklilik için yaşı bekleyen ancak prim ve sigortalılık şartlarını tamamlayanlar için kıdem tazminatı önemli bir hak olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Sosyal Güvenlik Kurumu, Son Dakika

Son Dakika Emekli Emeklilikte Kıdem Tazminatı Hakkı - Son Dakika

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