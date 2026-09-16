Esnafın emeklilik hesabı değişiyor, 7 bin 200 prim günü düzenlemesi TBMM\'de

Bağ-Kur sigortalılarının takip ettiği 7 bin 200 prim günü düzenlemesinde gözler yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) çevrildi. Yaklaşık 1 milyon küçük esnafı ilgilendiren düzenlemenin detayları netleşmeye başladı.

Halen emeklilik için 9 bin prim günü şartına tabi olan esnaf için planlanan yasal düzenlemenin hayata geçmesi halinde, prim gün sayısında 1.800 günlük düşüş öngörülüyor. Bu, emeklilik hesabı yapan Bağ-Kur'lular için yaklaşık 5 yıllık prim ve süre avantajı anlamına geliyor.