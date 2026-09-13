EYT kapsamında emekli olup çalışanlar aynı işyerinde ikinci kez kıdem tazminatı alamıyor
EYT kapsamında emekli olup çalışmayı sürdürenler, aynı işyerinde ikinci kez kıdem tazminatı alamıyor. İşyeri değişikliğinde gerekli şartları sağlamaları halinde ise yeniden kıdem hakkı elde edebiliyorlar.
EYT kapsamında emekli olup çalışmayı sürdürenler, aynı işyerinde ikinci kez kıdem tazminatı alamıyor.
İşyeri değişikliğinde gerekli şartları sağlamaları halinde ise yeniden kıdem hakkı elde edebiliyorlar.
Kaynak: Haber Merkezi
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