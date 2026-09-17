Kademeli emeklilik bekleyenler için yasalaşmış düzenleme yok

Kademeli emeklilik bekleyenler için yasalaşmış düzenleme yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
EYT düzenlemesinden yararlanamayan ve 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi bulunan çalışanların kademeli emeklilik beklentisi sürüyor. 16 Eylül 2026 itibarıyla kademeli emeklilik hakkı getiren yasalaşmış bir düzenleme bulunmuyor.
Kademeli emeklilik beklentisi, EYT düzenlemesinden yararlanamayan ve özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi bulunan çalışanlar arasında gündemdeki yerini koruyor.
16 Eylül 2026 itibarıyla kademeli emeklilik hakkı getiren yasalaşmış bir düzenleme bulunmuyor. TBMM kayıtlarında konuya ilişkin yazılı soru önergeleri yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a yöneltilen önergeye Bakanlık yanıtı 17 Ağustos 2026'da TBMM kayıtlarına geçti.
Kaynak: Haber Merkezi
Sizin düşünceleriniz neler ?