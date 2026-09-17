Kademeli emeklilik teklifi gündemde ama Bakanlıktan resmi çalışma yok

Kademeli emeklilik teklifi gündemde ama Bakanlıktan resmi çalışma yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arası ilk kez sigortalı olup EYT'yi kaçıran çalışanlar için kademeli emeklilik teklifi gündemde. Ancak 2026 itibarıyla Bakanlık ve hükümet resmi çalışma veya yasa tasarısı yürütmüyor.
Kademeli emeklilik, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk kez sigortalı olan ve EYT düzenlemesini kaçıran çalışanların yaş ve prim şartını kademeli tamamlamasını öngören bir sistem teklifi olarak tanımlanıyor.
2026 itibarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile hükümet yetkilileri bu konuda resmi bir çalışma veya yasa tasarısı yürütmüyor. Mevcut sosyal güvenlik dengelerinin korunması öncelikli tutuluyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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