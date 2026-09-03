Memur ve emekli maaşlarına enflasyon farkı yüzde 3,66 ile ilk sinyali verdi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Ağustos enflasyon verisiyle milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşını etkileyecek enflasyon farkı hesaplandı. Temmuz ve Ağustos ayları için hesaplanan fark yüzde 3,66 oldu. Bu oran, Ocak ayında maaşlara yansıyacak zam için ilk somut veri oldu.

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme uyarınca 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı ayı için yüzde 4 zam hakkına sahip. Bu oranların üzerindeki enflasyon farkı maaş artışını belirleyecek. Kesin zam oranı, yıl sonuna kadar açıklanacak enflasyon verilerinin ardından netleşecek.

Uzmanlara göre ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmaların küresel piyasalarda yarattığı etki fiyat artışlarını hızlandırdı. Bu durum memur ve memur emeklilerinin zam oranını yükseltti. Ocak ayındaki nihai zam, Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla kesinleşecek.