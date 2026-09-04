Ocak 2027 memur ve emekli zammı için ilk veriler açıklandı, Fark yüzde 3,66 oldu - Son Dakika
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Ocak 2027 memur ve emekli zammı için ilk veriler açıklandı, Fark yüzde 3,66 oldu

Ocak 2027 memur ve emekli zammı için ilk veriler açıklandı, Fark yüzde 3,66 oldu
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TÜİK'in Ağustos enflasyon verisiyle yılın ikinci yarısındaki ilk iki ay kesinleşti. Temmuz ve Ağustos enflasyonuna göre memur ve memur emeklileri için yüzde 3,66 enflasyon farkı oluştu. Kesin zam oranı, Eylül-Aralık arasındaki aylık verilerin açıklanmasıyla netleşecek.

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü, 2027 Ocak ayında maaşlara yansıyacak zam oranına çevrildi. TÜİK'in Ağustos enflasyon verisini açıklamasıyla yılın ikinci yarısına ait ilk iki aylık veri kesinleşti. Temmuz ve Ağustos enflasyonuna göre memur ve memur emeklileri için yüzde 3,66 enflasyon farkı oluştu.

Ocak ayındaki zam yalnızca bu veriyle belirlenmeyecek; 2027 için toplu sözleşmeyle belirlenen yüzde 5 ilk altı ay ve yüzde 4 ikinci altı ay oranları da hesaba katılacak. İkinci yarıyıl enflasyonunun bu oranları aşması durumunda aşan kısım maaşlara eklenecek.

Kesin zam oranı için Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık enflasyon verileri bekleniyor. Bu aylardaki enflasyon yükselirse fark da artacak. Aralık verisi açıklandığında altı aylık enflasyon tablosu tamamlanacak ve toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının toplamıyla kesin artış oranı netleşecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Emekli Ocak 2027 memur ve emekli zammı için ilk veriler açıklandı, Fark yüzde 3,66 oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ocak 2027 memur ve emekli zammı için ilk veriler açıklandı, Fark yüzde 3,66 oldu - Son Dakika
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