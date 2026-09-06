OVP enflasyon tahminiyle emekli ve memurların ocak zammı yaklaşık yüzde 9 olacak - Son Dakika
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OVP enflasyon tahminiyle emekli ve memurların ocak zammı yaklaşık yüzde 9 olacak

OVP enflasyon tahminiyle emekli ve memurların ocak zammı yaklaşık yüzde 9 olacak
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2027-2029 Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak belirlendi. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak artışı yaklaşık yüzde 9,04, memur ve memur emeklilerinin toplam zammı ise yaklaşık yüzde 7 olarak hesaplandı.

2027–2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak belirlendi. Bu durum milyonlarca memur ve emeklinin ocak ayı zam hesabını şekillendirdi. Ancak hesaplanan oranlar henüz kesinleşmiş değil; ocakta uygulanacak artışlar, 2026'nın temmuz–aralık dönemindeki enflasyonun açıklanmasıyla netleşecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, yılın ikinci yarısında gerçekleşen altı aylık enflasyona göre artırılıyor. 2026'nın ilk altı ayında yüzde 17,76, OVP'deki yıl sonu tahmini olan yüzde 28,4 birlikte hesaplandığında ikinci yarı enflasyonu yaklaşık yüzde 9,04 çıkıyor. Tahminin gerçekleşmesi halinde, ek bir düzenleme yapılmadığı sürece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak artışı da bu düzeyde olacak.

Memur ve memur emeklileri için ocak 2027'de yüzde 5 toplu sözleşme artışı öngörülüyor. Buna, 2026'nın ikinci yarısındaki yüzde 7'lik toplu sözleşme artışını aşan enflasyondan kaynaklanan fark eklenecek. OVP tahminine göre hesaplanan ikinci yarı enflasyonu gerçekleşirse, toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkının birleşimiyle toplam zam yaklaşık yüzde 7 olacak.

Mevcut 23 bin 552 TL'lik en düşük emekli aylığına yüzde 9 artış uygulanması halinde tutar yaklaşık 25 bin 672 TL'ye ulaşıyor. OVP tahmininden hesaplanan yuvarlanmamış oran esas alındığında ise yaklaşık 25 bin 680 TL sonucu çıkıyor. Ancak en düşük emekli aylığı, kök aylıklara uygulanan enflasyon artışıyla otomatik olarak yükselmiyor; taban ödeme tutarının değiştirilmesi için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Orta vadeli program, Ekonomi, Memur, Ssk, OVP, Son Dakika

Son Dakika Emekli OVP enflasyon tahminiyle emekli ve memurların ocak zammı yaklaşık yüzde 9 olacak - Son Dakika

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