SGK\'dan 3 Ay Kuralı Uyarısı

SGK'dan engelli veya malullük aylığı alan binlerce kişiyi ilgilendiren önemli bir ayrıntı var: "3 ay kuralı". Hak kaybı yaşanmaması için bu kurala dikkat edilmesi gerekiyor.

Mevzuatta yer alan ve aylıkların sürdürülebilmesi açısından büyük önem taşıyan kural, zamanında yerine getirilmeyen işlemlerin ciddi maddi sonuçlar doğurmasına neden olabiliyor.