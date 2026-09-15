SGK Uzmanı Ete, şartları taşıyanların aynı anda 2 aylık alabileceğini açıkladı
SGK Uzmanı Dilek Ete, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatına göre belli şartları taşıyan vatandaşların aynı anda 2 farklı aylık alabileceğini belirtti. Ete, sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede çift maaş hakkı sağlayan tüm kritik koşulları tek tek sıraladı.
SGK Uzmanı Dilek Ete, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatına göre belli şartları taşıyan vatandaşların aynı anda 2 farklı aylık alabileceğini açıkladı.
Ete, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bilgilendirmede çift maaş hakkı sağlayan tüm kritik koşulları tek tek sıraladı.
Kaynak: Haber Merkezi
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