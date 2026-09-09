SGK Uzmanı Karakaş: Yeni OVP\'de kısmi emeklilikte ikinci taban maaş sinyali

Türkiye ekonomisinin 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete'de yayımlandı. Program, enflasyon ve büyüme hedeflerinin yanı sıra sosyal güvenlik sisteminde köklü değişiklikler öngörüyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, programdaki emeklilik maddelerini analiz ederek milyonlarca çalışanı ilgilendiren açıklamalarda bulundu.

Karakaş, mevcut sistemde asgari ücret ve düşük ücret üzerinden sigortalı gösterilenlerin çalıştıkça emekli aylıklarının azaldığını ve bu durumun çalışanları kayıt dışına ittiğini belirtti. EYT düzenlemesinde milyonlarca kişinin sistemden çıkmasının bu sorunun bir yansıması olduğunu ifade ederek, bunun SGK'nın prim gelirlerini azalttığını ve emeklilik ödemelerini artırdığını vurguladı.

Karakaş, hükümetin uzun süredir planlarında yer alan çalışmayı teşvik eden ve hakkaniyeti önceleyen hedefin yeni OVP'de de bulunduğunu ve önümüzdeki yıl hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Kısmi emeklilik ile normal emeklilik için iki ayrı taban maaş uygulamasına gidilebileceğini, 25 yıldan sonraki her bir çalışma yılı için aylık bağlama oranında ilave artışlar öngören yeni bir sistemin hayata geçirilebileceğini ifade etti. Bu düzenlemelerle 'çalıştıkça maaşım azalacak mı' endişesinin ortadan kalkacağını ve daha fazla çalışanın daha yüksek emekli maaşıyla ödüllendirileceğini kaydetti. Karakaş, bu durumun aktif-pasif dengesini iyileştireceğini ve SGK'nın prim gelirlerini artıracağını belirterek, yeni sistemin hem çalışanın hem SGK'nın kazanacağı bir formül olduğunu vurguladı.