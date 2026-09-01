SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı için ilk veri belli oldu: Temmuz enflasyonu yüzde 1,78 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı için ilk veri belli oldu: Temmuz enflasyonu yüzde 1,78

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı için ilk veri belli oldu: Temmuz enflasyonu yüzde 1,78
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK, Temmuz ayı TÜFE'nin yüzde 1,78 arttığını açıkladı. Bu veri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammını belirleyecek 6 aylık enflasyon döneminin ilk adımı oldu. Zam oranı, ağustos-aralık enflasyonlarının açıklanmasıyla netleşecek; şu an için kesinleşmiş bir oran bulunmuyor. En düşük emekli maaşı olan 23 bin 552 TL'nin yeni dönemde artırılıp artırılmayacağı da zam oranına göre şekillenecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı, Temmuz- Aralık 2026 dönemindeki 6 aylık enflasyona göre belirlenecek. Temmuz ayında TÜFE yüzde 1,78 arttı; böylece yeni zam döneminin ilk verisi yüzde 1,78 olarak kayıtlara geçti. TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 31,75 oldu.

Şu aşamada SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak 2027'de kesinleşmiş bir zam oranı bulunmuyor. Zam oranı, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık enflasyonlarının açıklanmasıyla netleşecek. Bu nedenle bugünden yüzde kaç zam yapılacağını söylemek mümkün değil.

En düşük emekli maaşı için de Ocak 2027'de kesinleşmiş bir rakam yok. Mevcut taban aylık 23 bin 552 TL. Yeni dönemde taban aylık artırılırsa tutar, zam oranına göre değişecek. Örneğin yüzde 10 artışta 25 bin 907 TL, yüzde 15 artışta 27 bin 85 TL, yüzde 20 artışta 28 bin 262 TL, yüzde 25 artışta 29 bin 440 TL, yüzde 30 artışta 30 bin 618 TL seviyesine ulaşır. Bu rakamlar resmi tahmin değil, yalnızca örnek hesaplamadır.

Ocak 2027 zammını belirleyecek 6 aylık enflasyon, Temmuz-Aralık verileriyle tamamlanacak. Temmuz verisi 3 Ağustos'ta açıklandı. TÜİK takvimine göre ağustos enflasyonu 3 Eylül 2026'da açıklanacak. Ardından diğer ayların verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı kesinleşecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Ağustos, Aralık, Zam, Ssk, Son Dakika

Son Dakika Emekli SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı için ilk veri belli oldu: Temmuz enflasyonu yüzde 1,78 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı

23:04
ABD ve İran arasındaki çatışmalar alevlendi Ölü ve yaralılar var
ABD ve İran arasındaki çatışmalar alevlendi! Ölü ve yaralılar var
22:57
İbrahim Kalın’ın yeni imajı dikkat çekti
İbrahim Kalın'ın yeni imajı dikkat çekti
21:55
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor
21:54
“Belaruslu kadınlarla fuhuş“ skandalı soruldu İdris Naim Şahin’den çarpıcı yanıt
"Belaruslu kadınlarla fuhuş" skandalı soruldu! İdris Naim Şahin'den çarpıcı yanıt
20:19
Trabzonspor’dan geçici çözüm Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
Trabzonspor'dan geçici çözüm! Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
20:07
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 23:30:43. #7.13#
SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı için ilk veri belli oldu: Temmuz enflasyonu yüzde 1,78 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement