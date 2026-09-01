SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı için ilk veri belli oldu: Temmuz enflasyonu yüzde 1,78

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı, Temmuz- Aralık 2026 dönemindeki 6 aylık enflasyona göre belirlenecek. Temmuz ayında TÜFE yüzde 1,78 arttı; böylece yeni zam döneminin ilk verisi yüzde 1,78 olarak kayıtlara geçti. TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 31,75 oldu.

Şu aşamada SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak 2027'de kesinleşmiş bir zam oranı bulunmuyor. Zam oranı, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık enflasyonlarının açıklanmasıyla netleşecek. Bu nedenle bugünden yüzde kaç zam yapılacağını söylemek mümkün değil.

En düşük emekli maaşı için de Ocak 2027'de kesinleşmiş bir rakam yok. Mevcut taban aylık 23 bin 552 TL. Yeni dönemde taban aylık artırılırsa tutar, zam oranına göre değişecek. Örneğin yüzde 10 artışta 25 bin 907 TL, yüzde 15 artışta 27 bin 85 TL, yüzde 20 artışta 28 bin 262 TL, yüzde 25 artışta 29 bin 440 TL, yüzde 30 artışta 30 bin 618 TL seviyesine ulaşır. Bu rakamlar resmi tahmin değil, yalnızca örnek hesaplamadır.

Ocak 2027 zammını belirleyecek 6 aylık enflasyon, Temmuz-Aralık verileriyle tamamlanacak. Temmuz verisi 3 Ağustos'ta açıklandı. TÜİK takvimine göre ağustos enflasyonu 3 Eylül 2026'da açıklanacak. Ardından diğer ayların verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı kesinleşecek.