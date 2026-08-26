Vergi ve SGK Borçlarına Taksit İmkanları

Vergi ve SGK prim borçlarının taksitlendirilmesine olanak sağlayan düzenleme 4 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle, vergi dairesince takip edilen ve 5 Haziran itibarıyla devam eden borçlar için taksitlendirme imkanı getirildi.