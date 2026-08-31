Yaşlı Nüfusun Kredi Zorunluluğu
Türkiye'de 56 yaş üstü nüfus 17,5 milyon, yetersiz maaşlar nedeniyle 2,9 milyon kişi kredi aldı.
Türkiye'de 56 yaş ve üzeri nüfus 17,5 milyon kişiye ulaştı. Bunun 9,5 milyonu 65 yaş üstü kişilerden oluştu.
Yetersiz emekli maaşları ve hayat pahalılığı çeken 2,9 milyon kişi yaşamak için kredi çekmek zorunda kaldı. Böylece her 179 kişiden 29'u, bir başka ifadeyle her 6 yaşlıdan 1'i bankalara borçlandı. Yaşamak için…
Kaynak: Haber Merkezi
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