Yaşlı Nüfusun Kredi Zorunluluğu

Türkiye'de 56 yaş ve üzeri nüfus 17,5 milyon kişiye ulaştı. Bunun 9,5 milyonu 65 yaş üstü kişilerden oluştu.

Yetersiz emekli maaşları ve hayat pahalılığı çeken 2,9 milyon kişi yaşamak için kredi çekmek zorunda kaldı. Böylece her 179 kişiden 29'u, bir başka ifadeyle her 6 yaşlıdan 1'i bankalara borçlandı. Yaşamak için…