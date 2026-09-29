Ağrı'da polis, 1.500 üniversite öğrencisine siber güvenlik bilgilendirmesi yaptı - Son Dakika
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Ağrı'da polis, 1.500 üniversite öğrencisine siber güvenlik bilgilendirmesi yaptı

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Ağrı\'da polis, 1.500 üniversite öğrencisine siber güvenlik bilgilendirmesi yaptı
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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, SİBERAY kapsamında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde 1.500 öğrenciye dijital güvenlik bilgilendirmesi yaptı. Öğrencilere güvenli sosyal medya, siber zorbalık, dolandırıcılık ve kişisel verilerin korunması anlatıldı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, SİBERAY programı kapsamında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya gelerek dijital güvenlik konusunda bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Üniversitede kurulan stant aracılığıyla toplam 1.500 öğrenciye ulaşıldı.

Ağrı'da polis, 1.500 üniversite öğrencisine siber güvenlik bilgilendirmesi yaptı

Çalışmada öğrencilerin internet ve sosyal medya kullanımında karşılaşabilecekleri risklere dikkat çekilirken, siber güvenlik konusunda bilinç oluşturulması amaçlandı. Dolandırıcılık ve siber zorbalık anlatıldı. Bilgilendirme faaliyetinde güvenli sosyal medya kullanımı, siber zorbalık, bilişim sistemleri üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri, kişisel verilerin korunması ve zararlı yazılımlar hakkında öğrencilere bilgiler aktarıldı. Dijital ortamda karşılaşılabilecek tehditlere karşı alınabilecek önlemlerin de anlatıldığı etkinlikte, kişisel bilgilerin korunmasının ve internet kullanımında dikkatli davranmanın önemi vurgulandı. Program kapsamında ayrıca dijital bağımlılık ve dijital oyunlar konusu ele alınarak teknolojinin daha bilinçli ve kontrollü kullanılmasına yönelik farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.

Ağrı'da polis, 1.500 üniversite öğrencisine siber güvenlik bilgilendirmesi yaptı

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, SİBERAY programının siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi, oluşabilecek maddi ve manevi zararların azaltılması ve toplumdaki dijital güvenlik bilincinin artırılması amacıyla sürdürüldüğü belirtildi. Gerçekleştirilen farkındalık çalışması kapsamında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde 1.500 öğrenciye ulaşıldığı bildirildi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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SON DAKİKA: Ağrı'da polis, 1.500 üniversite öğrencisine siber güvenlik bilgilendirmesi yaptı - Son Dakika
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