Köseoğlu'ndan Vali Baruş'a Kitap Takdimi - Son Dakika
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Köseoğlu'ndan Vali Baruş'a Kitap Takdimi

Köseoğlu\'ndan Vali Baruş\'a Kitap Takdimi
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Doç. Dr. Aslı Köseoğlu, kitabını Vali Aydın Baruş'a takdim ederek gazeteciliğin geleceğini değerlendirdi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aslı Köseoğlu, “Televizyon Haberlerinde Çocuk” adlı kitabını  Vali Aydın Baruş’a takdim etti.

Erzurum Valiliğinde gerçekleştirilen ziyarette gazetecilik mesleğinin günümüzdeki dönüşümü, dezenformasyon, dijitalleşme ve medya gündemi üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

GAZETECİLİĞİN GELECEĞİ GÖRÜŞÜLDÜ

Erzurum’un medya yapısı ve kentte gazeteciliğin geleceğine ilişkin konuların da ele alındığı görüşmede, doğru ve güvenilir haberciliğin önemine dikkat çekildi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette Doç. Dr. Aslı Köseoğlu, “Televizyon Haberlerinde Çocuk” adlı kitabını da Vali Aydın Baruş’a takdim etti.

Köseoğlu, nazik daveti, kıymetli sohbeti ve misafirperverliği dolayısıyla Vali Baruş’a teşekkür ederek, Erzurum için yürüttüğü çalışmalarda başarılar diledi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu

Aydın, Medya, Son Dakika

Son Dakika Erzurum Köseoğlu'ndan Vali Baruş'a Kitap Takdimi - Son Dakika

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