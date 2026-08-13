Köseoğlu\'ndan Vali Baruş\'a Kitap Takdimi

Erzurum Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aslı Köseoğlu, “Televizyon Haberlerinde Çocuk” adlı kitabını Vali Aydın Baruş’a takdim etti.

Erzurum Valiliğinde gerçekleştirilen ziyarette gazetecilik mesleğinin günümüzdeki dönüşümü, dezenformasyon, dijitalleşme ve medya gündemi üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

GAZETECİLİĞİN GELECEĞİ GÖRÜŞÜLDÜ

Erzurum’un medya yapısı ve kentte gazeteciliğin geleceğine ilişkin konuların da ele alındığı görüşmede, doğru ve güvenilir haberciliğin önemine dikkat çekildi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette Doç. Dr. Aslı Köseoğlu, “Televizyon Haberlerinde Çocuk” adlı kitabını da Vali Aydın Baruş’a takdim etti.

Köseoğlu, nazik daveti, kıymetli sohbeti ve misafirperverliği dolayısıyla Vali Baruş’a teşekkür ederek, Erzurum için yürüttüğü çalışmalarda başarılar diledi.

Haber: Servet Arslan