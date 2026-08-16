Filistin Konvoyunda Protesto Eylemi - Son Dakika
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Filistin Konvoyunda Protesto Eylemi

Filistin Konvoyunda Protesto Eylemi
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Filistin konvoyunun üyesi İ.T., Türkiye-Irak sınırındaki köprüden suya atladı; hastaneye kaldırıldı.

Filistin’e destek amacıyla yola çıkan ve Türkiye- Irak sınırındaki tampon bölgede bekleyişini sürdüren konvoyda bulunan İ.T. protesto amacıyla köprüden atladığı iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık beş gündür Türkiye ile Irak arasındaki tampon bölgede bulunan köprüde bekleyen Filistin konvoyunun üyelerinden İ.T., eylem amacıyla bulunduğu köprüden suya atladığı ileri sürüldü.

Olayı gören çevredeki kişilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildiği, Sudan çıkarılan İ.T'nin ambulansla Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi.

Hastanede yapılan kontrollerinin ardından taburcu edilen Tiryaki’nin, sınır ihlali nedeniyle ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Filistin’e destek amacıyla bölgeye gelen konvoy, yaklaşık beş gündür Türkiye-Irak arasındaki tampon bölgede bekleyişini sürdürüyor.

Olayın eylem amacıyla mı gerçekleştiği, yoksa ayağının kayması sonucu mu suya düştüğü henüz netlik kazanmazken konuyla ilgili belirsizlik sürüyor.

Haber: Halil Azizoğlu

Kaynak: Haber Platformu

Filistin, Türkiye, Irak, Son Dakika

Son Dakika Filistin Filistin Konvoyunda Protesto Eylemi - Son Dakika

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