Boğaziçi Üniversitesi, dünyanın önde gelen üniversitelerinden akademisyenlerle kadrosunu genişletiyor

Boğaziçi Üniversitesi, orta ve uzun vadeli hedefleri kapsamında akademik kadrosunu McGill, Cambridge, Harvard, Columbia, Northwestern, King's College, ETH Zürich, Imperial gibi dünyanın önemli üniversitelerinden doktora derecesine sahip akademisyenlerle genişletiyor. Hukuktan mühendisliğe, siyasetten ekonomiye, fen bilimlerinden sosyal bilimlere, eğitim bilimlerinden veri bilimi ve yapay zekaya kadar çeşitli alanlarda uzmanlaşmış akademisyenler, artık Boğaziçi Üniversitesinde ders veriyor.
REKTÖR MEHMET NACİ İNCİ: "YENİ AKADEMİSYENLERİMİZ ÜNİVERSİTEMİZE GÜÇ KATACAK"
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, yeni öğretim üyelerinin akademik kadroya güç katacağını ve bu birikimin Boğaziçi Üniversitesi'nin dünyadaki sıralamasını daha da yukarıya taşıyacağını belirterek, "Göreve başladığım zamandan bu yana dünyanın en iyi üniversitelerinde yetişmiş, farklı branşlardan liyakat sahibi 90'a yakın yeni akademisyen üniversitemize katıldı. Dünyanın en iyi üniversitelerinden gelerek aramıza katılan öğretim üyeleriyle birlikte ülkemizin en saygın kurumlarından biri olan üniversitemizi akademik olarak daha da ileriye taşıyacağız." değerlendirmesini yaptı.
İLK 100'DEKİ 68 ÖĞRENCİ BOĞAZİÇİ'Nİ TERCİH ETTİ
Anadolu Hisarı Kampüsü'nün de katılımıyla üniversitenin mekansal alanının daha da genişlediğini, ayrıca akademik sahada daha çok makale yayımlayan, daha çok araştırmaya imza atan bir bilim yuvası olmayı hedeflediklerini vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, "Geçen yıl 3 milyon başvurunun yapıldığı üniversite sınavında ilk 100'deki 68 öğrenci üniversitemizi tercih etti. Bizler de tüm dünyada kendi alanlarında başarılı olmuş akademisyenlere kapılarımızı açarak, birbirinden yetenekli öğrencilerimize değer katmak adına üniversitemizin akademik kadrosunu daha da güçlendirmek için çalışıyoruz. Aramıza katılan akademisyenlerin üniversitemize kabul kriterlerini senatomuzda yükselttik. Önümüzdeki dönemde Boğaziçi Üniversitesi'ni sadece bilimin, teknolojinin ve yeniliklerin konuşulacağı, dünyanın öncü eğitim merkezlerinden biri haline getireceğiz. Lisans eğitiminde sahip olduğumuz dünya çapındaki prestijimizi lisansüstü eğitim ve araştırmada da elde edeceğiz. Bu hedefe, sahip olduğumuz zengin akademik kadronun da desteğinden güç alarak; üniversitemizde yeni bölümler, yeni araştırma enstitüleri açarak, araştırmacı sayımızı yükselterek; master ve doktora öğrencilerimizin sayısını ve bilimsel projelerin sayısını artırarak ulaşacağız. Boğaziçi Üniversitesi'ni, hem Türkiye'de hem dünyada hepimizin iftihar edeceği çok daha iyi yerlere taşıyacağız." dedi.
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