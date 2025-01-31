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Finans

Dicle Elektrik'e Ödül!

Dicle Elektrik, 'Enerji Yaşam Desteği Projesi' ile 7. CX Awards Turkey'de ödül kazandı.

31.01.2025 11:17
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(DİYARBAKIR) - Dicle Elektrik'in "Enerji Yaşam Desteği Projesi" farklı sektörlerin başarılı şirketlerini ödüllendiren 7. CX Awards Turkey'in 'sürdürülebilirlik' kategorisinde Üretken Proje Ödülü'ne layık görüldü. Ödüllü proje, arıza ve kesinti durumlarında cihaza bağlı olarak yaşamını sürdüren vatandaşlara jeneratör tedariki uygulamasını kapsıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin altı ilinde elektrik dağıtım hizmeti sunan Dicle Elektrik, müşteri deneyiminde fark oluşturan projelerin ödüllendirildiği 7. CX Awards Turkey'de 'sürdürülebilirlik kategorisinde "Enerji Yaşam Desteği Projesi" ile Üretken Proje Ödülü'ne layık görüldü. Elektrik kesintilerinin hayati risk oluşturduğu durumlarda jeneratör desteği sunan proje ile enerji kaynaklı hayati risklerin minimuma indirilmesi hedefleniyor.

Dicle Elektrik adına ödülü, Eksim Holding İş Geliştirme Müdürü Kürşat Karadaş aldı. Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Karadaş, şunları kaydetti:

"Özveriyle gerçekleştirdiğimiz altyapı ve periyodik bakım-onarım çalışmalarına rağmen başta kaçak elektriğin verdiği tahribat olmak üzere elektrik kesintilerinin yaşanabiliyor. Müşteri hizmetlerimiz ve alternatif kanallar üzerinden bize ulaşan abone taleplerini değerlendirirken arıza ve kesinti durumlarında cihaza bağlı olarak yaşamını sürdüren vatandaşlarımızın ciddi zorluklar yaşadığını tespit ettik. Bu durumu değerlendirerek yaşam desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza kesinti anlarında jeneratör desteği sunmayı amaçladık."

Karadaş ödülü, gerek idari merkezlerde gerek hizmet verdikleri altı ilde sahada görevini titizlikle yapan Dicle Elektrik çalışanlarına armağan ettiklerini açıkladı.

En iyi müşteri deneyimlerini ödüllendiriyor

Nice Medya tarafından organize edilen ve müşteri deneyimi alanında yenilikçi çalışmaları ödüllendiren CX Awards Turkey'in yedincisi; yapay zeka, veri analitiği ve dijital dönüşüm stratejileriyle güçlenen müşteri deneyimine odaklandı. Ödül programı Türkiye'ye özgü yapısı, bağımsız jüri heyeti ve katılımcılara sağladığı katkılarla öne çıkıyor.

Kaynak: ANKA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Finans, Yaşam, Dicle, Son Dakika

Son Dakika Finans Dicle Elektrik'e Ödül! - Son Dakika

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