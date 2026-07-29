Yenilenebilir Enerji Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

(ANKARA)- Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri'nin İmar ve Ruhsat İşlemlerine İlişkin Yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB), yenilenebilir enerji yatırımlarında imar ve ruhsat süreçlerinin daha etkin ve koordineli yürütülmesini sağlayacak yönetmeliğin, sektörün uzun süredir ihtiyaç duyduğu önemli düzenlemeleri içerdiğini belirtti.

7554 sayılı Kanun ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na verilen yetkilerin uygulama esaslarını belirleyen yönetmelik kapsamında ön lisans veya üretim lisansı bulunan rüzgâr ve güneş enerjisi santrallerinin imar planı, parselasyon, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı işlemleri Bakanlık tarafından da yürütülebilecek. Düzenleme; izin süreçlerinin sadeleşmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlenmesi ve yenilenebilir enerji yatırımlarının daha hızlı hayata geçirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

YATIRIM SÜREÇLERİNDE HIZ ARTACAK

TÜREB Başkanı İbrahim Erden, yönetmeliğin Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmasını destekleyecek önemli bir reform niteliği taşıdığını belirterek şunları söyledi:

"7554 sayılı Kanun kapsamında hazırlanan ve rüzgar ile güneş enerjisi yatırımlarına ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinin uygulama esaslarını belirleyen bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesini sektörümüz adına son derece önemli buluyoruz. Uzun süredir yatırımcıların en önemli beklentilerinden biri, izin ve ruhsat süreçlerinin sadeleşmesi ve öngörülebilir hale gelmesiydi. Yönetmelikle birlikte yatırım süreçlerinin daha hızlı ilerlemesine katkı sağlayacak önemli adımlar atılmış durumda. Türkiye'nin 2035 yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşabilmesi için yalnızca yeni kapasite tahsisleri değil, bu yatırımların sahaya daha hızlı yansımasını sağlayacak düzenlemeler de büyük önem taşıyor."

Erden, TÜREB olarak taslak süreçten itibaren kamu kurumlarıyla yakın çalışma yürüttüklerini belirterek, "Bakanlığımızın görüş alma sürecinde üyelerimizden gelen değerlendirmeleri derleyerek kapsamlı öneriler sunduk. Bu önerilerimizin önemli bir bölümünün nihai yönetmelikte karşılık bulmasını sektörümüz adına son derece değerli görüyoruz. Özellikle türbin ve panel sistemleri için tesisat projesi muafiyeti getirilmesi, imar durum belgesinin Bakanlık tarafından da düzenlenebilmesi ve nazım ile uygulama imar planlarının eş zamanlı onaylanabilmesine yönelik düzenlemeler, sektörün uzun süredir dile getirdiği beklentilere yanıt veriyor. Bu tablo, kamu ile sektör arasında yürütülen yapıcı istişare sürecinin somut ve başarılı bir sonucu niteliğindedir" diye konuştu.

TÜREB UYGULAMA SÜRECİNİ YAKINDAN TAKİP EDECEK

TÜREB Kamu İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ebru Arıcı ise düzenlemenin yatırım süreçlerinde önemli kolaylıklar sağlamakla birlikte uygulama aşamasında bazı konuların netleştirilmesinin sektör açısından kritik olduğunu ifade etti. Arıcı, "Yönetmelik yatırım süreçlerini hızlandıracak çok önemli iyileştirmeler içeriyor. Özellikle işyeri açma ve çalışma ruhsatı süresinin beş güne indirilmesi, tesisat projelerine ilişkin sadeleşme ve hizmet bedelleri düzenlemesinin metinden çıkarılması sektör açısından olumlu gelişmelerdir. Bununla birlikte geçiş hükümlerinin bulunmaması, devam eden projelerin hangi usulle yürütüleceği ve bazı uygulama detaylarına ilişkin belirsizliklerin açıklığa kavuşturulması önem taşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Arıcı, TÜREB'in uygulama sürecini de yakından takip edeceğini belirterek şunları kaydetti:

"Birlik olarak üyelerimizden gelen tüm soru ve değerlendirmeleri derleyerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza resmi olarak iletiyoruz. Amacımız, yönetmeliğin uygulamada yatırım süreçlerini gerçekten hızlandıracak şekilde işletilmesine katkı sağlamaktır. Önümüzdeki dönemde düzenlenecek teknik bilgilendirme toplantıları ve sektörle yürütülecek istişareler sayesinde uygulamaya ilişkin tereddütlerin kısa sürede giderileceğine inanıyoruz."

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