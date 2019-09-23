3400 yıllık mumya ilk kez görüntülendi!

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Ramesses dönemlerinde Nil Nehri'nin batı yakasında yaşayan, eski Mısırlı esnaf Sennedjem'e ait mumyanın bulunduğu lahit, Kahire'deki Ulusal Mısır Medeniyeti Müzesi'nin restorasyon laboratuarına götürüldü.
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Mumyaların açılış anı ise basının yoğun ilgisi altında gerçekleştirildi.
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İşte mumyanın yakın çekim fotoğrafı...
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Biraz daha yakından bakarsak...
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Mısır Antik Eserler Bakanı Khaled al-Anany da gözlem yapmak amacıyla restorasyon çalışmalarına katıldı.
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Lahitlerden çıkarılan mumyalar, fümigasyon adı verilen ve onları korumaya yarayan bir süreçten geçtikten sonra ulusal müzede sergilenecek.
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İncelemeler ve restorasyon sonrası lahitler tekrar geri konulacak.