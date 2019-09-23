Son Dakika Haberleri: 3400 yıllık mumya ilk kez görüntülendi!
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3400 yıllık mumya ilk kez görüntülendi!

1 saat önce

Mısır'da restorasyon amacıyla arkeologlar tarafından 2 mumyaya ait 3 bin 400 yıllık lahitler açılıp inceleme yapıldı.

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Ramesses dönemlerinde Nil Nehri'nin batı yakasında yaşayan, eski Mısırlı esnaf Sennedjem'e ait mumyanın bulunduğu lahit, Kahire'deki Ulusal Mısır Medeniyeti Müzesi'nin restorasyon laboratuarına götürüldü.
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Mumyaların açılış anı ise basının yoğun ilgisi altında gerçekleştirildi.
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İşte mumyanın yakın çekim fotoğrafı...
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Biraz daha yakından bakarsak...
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ve ayakları...
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Mısır Antik Eserler Bakanı Khaled al-Anany da gözlem yapmak amacıyla restorasyon çalışmalarına katıldı.
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Lahitlerden çıkarılan mumyalar, fümigasyon adı verilen ve onları korumaya yarayan bir süreçten geçtikten sonra ulusal müzede sergilenecek.
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İncelemeler ve restorasyon sonrası lahitler tekrar geri konulacak.
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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:03 
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YORUMLAR (12)
  • hüseyin yıldırım: o geri dediklerin sana arkada kalma diye deh demek için gerindeler kim aşırı kim gerici bu mumya gibi oldugunda görürsün az kaldı merak etme Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • OSİRİS : MISIR TANISI . AMON. SEN gel görki Senin cocukların bedenlerini en iyi şekilde tekrar dirilecegi gün için sapa saglam muhavaza etmiş korumuş . ama şimdi hiç hesap yapamadıgı bir duruma düştüler Gelen gidenin maskarası şeklinde bir soytarı gibi müzede sergileniyorlar amoooon amoon yetiş . Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • es-es: medeniyet örtülü olunca olmuyormu ? örtülü bilim insanı olamazmı? dini değerlerimizi yaşamak yaptığımız işe engel olurmu? bi taraflarımızı açık bırakınca toplumda çok öenmli biri yada değerli olduğumuzumu gösterir ? bakınki günümüzde hala dış görünüşe göre yorum yapan yargılayan insanlarda varmış. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • DEİST.: geçmişten gelen ileri medeniyeti inceleyen günümüz geri kalmış örtülü sözde bilim adamları. tiplere bak Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
  • MEDENİ: BİLİMİN ÖRTÜYLE NE ALAKASI VAR.SEN NEREDE KALDIN BİRADER HANGİ ÇAĞDA M.Ö SİNDEMİ 0 0 Yayından Kaldır
  • garip bir kul: Rabbim tez zamanda hidayet nasip etsin sana inşallah... 0 0 Yayından Kaldır
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