3400 yıllık mumya ilk kez görüntülendi!

OSİRİS :

MISIR TANISI . AMON. SEN gel görki Senin cocukların bedenlerini en iyi şekilde tekrar dirilecegi gün için sapa saglam muhavaza etmiş korumuş . ama şimdi hiç hesap yapamadıgı bir duruma düştüler Gelen gidenin maskarası şeklinde bir soytarı gibi müzede sergileniyorlar amoooon amoon yetiş .