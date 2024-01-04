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ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın aracına kırmızı boya döküldü - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın aracına kırmızı boya döküldü

Filistin destekçisi göstericiler, Blinken'ın aracına İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen sivillerin kanını temsilen kırmızı boya döktü. Protestocular, Blinken'a 'utanmalısın' diye bağırdı ve Gazze'deki ölümleri durdurma çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken\'ın aracına kırmızı boya döküldü
04.01.2024 - 19:47,
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NEW ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın aracına, Filistin destekçisi göstericiler tarafından, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen sivillerin kanını temsilen kırmızı boya döküldü.

ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarını ve Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki sivilleri öldürmesini protesto eden bir grup aktivist, Blinken'ın makam aracına konutundan çıktığı sırada kırmızı renkli boya attı.

Göstericiler ayrıca, Blinken'ın, Virginia eyaletinin McLean semtindeki konutunun karşısına kendisine benzeyen, elleri kana bulanmış bir mumya bıraktı.

Bir konvoy eşliğinde evinden ayrılan Blinken'a "utanmalısın" diye bağıran protestocular, Filistin bayraklarıyla aracın ardından bir süre koştu. Protestocular, Blinken'ın evinin önüne döktükleri kırmızı boyalarla da kan görüntüsü oluşturdu.

Ellerindeki tencere ve tavaları birbirine vurarak dikkat çekmeye çalışan göstericiler, Blinken'a "Gazze'de ölümleri durdur", "Savaş suçlusu" diye bağırdı.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın aracına kırmızı boya döküldü - Son Dakika
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