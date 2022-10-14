Güel oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın ablası görenleri şaşkına çeviriyor - Son Dakika
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Güel oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın ablası görenleri şaşkına çeviriyor

14.10.2022 15:51

Nurgül Yeşilçay'ın ablasını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Güzel oyuncunun ablası Hacer Yeşilçay'a olan benzerliği ise 'ikizi gibi' yorumlarına neden oluyor.

Başarılı oyunculuğuyla gönüllere taht kuran Nurgül Yeşilçay'ın, güzelliği de dillere destan. Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Nurgül Yeşilçay'ın ablasını görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

"İKİZİ GİBİ"

2 ablası ve 1 erkek kardeşi bulunun Nurgül Yeşilçay'ın ablası Hacer Yeşilçay sosyal medyada gündem oldu. Birkaç yıl önce Nurgül Yeşilçay ile ortak gelinlik mağazası açan Hacer Yeşilçay, oyuncuya ikizi kadar benziyor. Göz renginden dudak şekline kadar kardeşinin tıpa tıp aynısı olan Hacer Yeşilçay zaman zaman kardeşleri ve Nurgül Yeşilçay'ın oğluyla paylaşım yapıyor. Nurgül Yeşilçay ve ablasını görenler "İkizi gibi" yorumlarını yapıyor.

Nurgül Yeşilçay'ın ablasını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Ayırt etmek mümkün değil
Hacer Yeşilçay

NURGÜL YEŞİLÇAY KİMDİR?

26 Mart 1976'da Afyon'da doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. 2001'de Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun oldu.

Nurgül Yeşilçay'ın ablasını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Ayırt etmek mümkün değil
Nurgül Yeşilçay ve ablası Hacer Yeşilçay

Üniversite eğitimi sırasında rol aldığı İkinci Bahar dizisindeki Gülsüm rolü ile tanındı. 2002 yılında Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Asmalı Konak adlı TV dizisinde Bahar Karadağ rolüyle ününü artırdı.

Nurgül Yeşilçay'ın ablasını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Ayırt etmek mümkün değil

Aynı yıl Teoman'la beraber Mumya Firarda filminde oynadı. 2003 yılında Abdullah Oğuz'un yönettiği Asmalı Konak dizisinin devam filmi olan Asmalı Konak-Hayatta Özcan Deniz'le başrolü paylaştı.

Nurgül Yeşilçay'ın ablasını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Ayırt etmek mümkün değil

Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı Eğreti Gelin filmindeki Kostak Emine rolü ile 2005 12. Adana Altın Koza Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı. 2005-2006 sezonunda ATV'de yayımlanan Belalı Baldız dizisinde Berna Laçin ve Kenan Işık'la başrolü paylaştı.

Nurgül Yeşilçay'ın ablasını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Ayırt etmek mümkün değil

2006 da Cem Özer'le "Sen Olmasaydın" adlı tiyatro oyununda rol aldı. 2006 yılı Eylül ayında Fatih Akın'ın senaryosunu yazdığı, yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği Yaşamın Kıyısında isimli filmin çekimlerine başladı.

Nurgül Yeşilçay'ın ablasını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Ayırt etmek mümkün değil

Ayten Öztürk adlı Türk kızını büyük başarıyla canlandırdığı film 2007'de 60. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışmaya hak kazandığı ardından "En iyi Senaryo" ödülünü kazandığı açıklandı. 2007'de Ezo Gelin adlı tv dizisinde Ezo Gelin'i canlandırdı. Yeşilçay, son olarak 'Son Nefesime Kadar' adlı yapımda rol aldı.

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Nurgül Yeşilçay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Güel oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın ablası görenleri şaşkına çeviriyor - Son Dakika


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