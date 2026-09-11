Ağrı Dağı Cup\'ta 124 raket korta çıktı, şampiyonlar ödül töreniyle belli oldu

Ağrı, Türkiye’nin en yetenekli raketlerini ağırladığı dev bir spor organizasyonunu başarıyla tamamladı. Ağrı Valiliği himayelerinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün koordinasyonunda organize edilen ve Türkiye Tenis Federasyonu faaliyet programında yer alan Ağrı Dağı Cup Büyükler Sonbahar Kupası Türkiye Serisi-1 turnuvası, oynanan final maçlarının ardından düzenlenen ödül töreniyle son buldu.

124 Raket Şampiyonluk İçin Ter DöktüTürkiye'nin dört bir yanından gelen 124 sporcunun katılımıyla Vali Lütfü Yiğenoğlu Spor Kompleksi Tenis Kortları'nda gerçekleştirilen turnuva, bir hafta boyunca yüksek heyecana sahne oldu. 5-6 Eylül tarihlerindeki zorlu eleme müsabakalarını geçerek ana tabloya kalan sporcular, şampiyonluk ipini göğüslemek için kortta tüm güçlerini ortaya koydu.Ağrı halkının ve tenis severlerin yoğun ilgi gösterdiği turnuvanın final gününde, kent protokolü de sporcuları yalnız bırakmadı. Başından sonuna kadar büyük bir centilmenlik ve rekabet içinde geçen müsabakalar, Ağrı'nın spor turizmine ve tanıtımına da büyük katkı sağladı.Ödüller Başkan Müderrisgil ve İl Müdürü Çelebi’den

Toplam 240.000 TL ödül havuzunun bulunduğu turnuvada zorlu rakiplerini geride bırakarak şampiyon olan birinciler 40.000 TL, turnuvayı ikinci sırada tamamlayan başarılı sporcular ise 20.000 TL ödül kazandı.Dereceye giren sporculara kupa ve para ödüllerini, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi,Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Metin Alıcıaslan takdim etti.Sporcuları tebrik eden federasyon ve il müdürlüğü yetkilileri, Ağrı'nın bu tür büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğini vurguladı.

Dereceye Giren SporcularTek Kadınlar1. Piraye Özdemir (Adana Tenis Dağcılık Spor Kulübü) – Şampiyon2. Göksu Derin Bugay (Adana Tenis Dağcılık Spor Kulübü) – FinalistTek Erkekler1. Sarp Akan Ercan (Adana Tenis Dağcılık Spor Kulübü) – Şampiyon2. Güney Devrim Bozkurt (Adana Tenis Dağcılık Spor Kulübü) – FinalistÇift Kadınlar1. Göksu Derin Bugay (Adana Tenis Dağcılık Spor Kulübü) & Piraye Özdemir (Adana Tenis Dağcılık Spor Kulübü) – Şampiyonlar2. Zelal Yüncü (Hakkari) & Sema Atılgan – FinalistlerÇift Erkekler1. Sarp Akan Ercan (Adana Tenis Dağcılık Spor Kulübü) & Nihat Özsular (Iğdır) – Şampiyonlar2. Ali Göncü (TED İstanbul) & Poyraz Yüce (TED İstanbul) – Finalistler

Haber: Servet Arslan