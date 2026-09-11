Ağrı Dağı Cup'ta 124 raket korta çıktı, şampiyonlar ödül töreniyle belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ağrı Dağı Cup'ta 124 raket korta çıktı, şampiyonlar ödül töreniyle belli oldu

Ağrı Dağı Cup\'ta 124 raket korta çıktı, şampiyonlar ödül töreniyle belli oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Valiliği himayesinde düzenlenen Ağrı Dağı Cup Büyükler Sonbahar Kupası Türkiye Serisi-1 turnuvası, final maçlarının ardından ödül töreniyle sona erdi. 124 sporcunun katıldığı turnuvada şampiyonlara 40.000 TL, ikincilere 20.000 TL ödül verildi.

Ağrı, Türkiye’nin en yetenekli raketlerini ağırladığı dev bir spor organizasyonunu başarıyla tamamladı. Ağrı Valiliği himayelerinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün koordinasyonunda organize edilen ve Türkiye Tenis Federasyonu faaliyet programında yer alan Ağrı Dağı Cup Büyükler Sonbahar Kupası Türkiye Serisi-1 turnuvası, oynanan final maçlarının ardından düzenlenen ödül töreniyle son buldu.

Ağrı Dağı Cup'ta 124 raket korta çıktı, şampiyonlar ödül töreniyle belli oldu

124 Raket Şampiyonluk İçin Ter DöktüTürkiye'nin dört bir yanından gelen 124 sporcunun katılımıyla Vali Lütfü Yiğenoğlu Spor Kompleksi Tenis Kortları'nda gerçekleştirilen turnuva, bir hafta boyunca yüksek heyecana sahne oldu. 5-6 Eylül tarihlerindeki zorlu eleme müsabakalarını geçerek ana tabloya kalan sporcular, şampiyonluk ipini göğüslemek için kortta tüm güçlerini ortaya koydu.Ağrı halkının ve tenis severlerin yoğun ilgi gösterdiği turnuvanın final gününde, kent protokolü de sporcuları yalnız bırakmadı. Başından sonuna kadar büyük bir centilmenlik ve rekabet içinde geçen müsabakalar, Ağrı'nın spor turizmine ve tanıtımına da büyük katkı sağladı.Ödüller Başkan Müderrisgil ve İl Müdürü Çelebi’den

Ağrı Dağı Cup'ta 124 raket korta çıktı, şampiyonlar ödül töreniyle belli oldu

Toplam 240.000 TL ödül havuzunun bulunduğu turnuvada zorlu rakiplerini geride bırakarak şampiyon olan birinciler 40.000 TL, turnuvayı ikinci sırada tamamlayan başarılı sporcular ise 20.000 TL ödül kazandı.Dereceye giren sporculara kupa ve para ödüllerini, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi,Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Metin Alıcıaslan takdim etti.Sporcuları tebrik eden federasyon ve il müdürlüğü yetkilileri, Ağrı'nın bu tür büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğini vurguladı.

Ağrı Dağı Cup'ta 124 raket korta çıktı, şampiyonlar ödül töreniyle belli oldu

Dereceye Giren SporcularTek Kadınlar1. Piraye Özdemir (Adana Tenis Dağcılık Spor Kulübü) – Şampiyon2. Göksu Derin Bugay (Adana Tenis Dağcılık Spor Kulübü) – FinalistTek Erkekler1. Sarp Akan Ercan (Adana Tenis Dağcılık Spor Kulübü) – Şampiyon2. Güney Devrim Bozkurt (Adana Tenis Dağcılık Spor Kulübü) – FinalistÇift Kadınlar1. Göksu Derin Bugay (Adana Tenis Dağcılık Spor Kulübü) & Piraye Özdemir (Adana Tenis Dağcılık Spor Kulübü) – Şampiyonlar2. Zelal Yüncü (Hakkari) & Sema Atılgan – FinalistlerÇift Erkekler1. Sarp Akan Ercan (Adana Tenis Dağcılık Spor Kulübü) & Nihat Özsular (Iğdır) – Şampiyonlar2. Ali Göncü (TED İstanbul) & Poyraz Yüce (TED İstanbul) – Finalistler

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu

Ağrı Valiliği, Ağrı Dağı, Türkiye, Turnuva, Son Dakika

Son Dakika Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Ağrı Dağı Cup'ta 124 raket korta çıktı, şampiyonlar ödül töreniyle belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’de tersanede faciaya dönüşen yangın: 25 kişi hayatını kaybetti Çin'de tersanede faciaya dönüşen yangın: 25 kişi hayatını kaybetti
7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ üyesi gizli bölmede yakalandı 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ üyesi gizli bölmede yakalandı
18 yıl sonra harika geri dönüş Kadıköy’de inanılmaz anlar 18 yıl sonra harika geri dönüş! Kadıköy'de inanılmaz anlar
Bu çocuğun ismini not edin Önce imzayı, sonra da golünü attı Bu çocuğun ismini not edin! Önce imzayı, sonra da golünü attı
1 yıl önce ligin en az gol yiyen takımıydı Bu sezon ise en çok gol yiyen oldular 1 yıl önce ligin en az gol yiyen takımıydı! Bu sezon ise en çok gol yiyen oldular
Gelibolu’da skandal olay sonrası otel süresiz mühürlendi Gelibolu'da skandal olay sonrası otel süresiz mühürlendi
Peter Neururer’den Sane için iddialı yorum: Geri döneceğini sanmıyorum Peter Neururer'den Sane için iddialı yorum: Geri döneceğini sanmıyorum
Fenerbahçe ile karşılaşan Roma’dan alkışlanacak hareket Fenerbahçe ile karşılaşan Roma'dan alkışlanacak hareket

17:07
Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişme Bakan Şimşek, Erdoğan’a sunum yaptı
Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişme! Bakan Şimşek, Erdoğan'a sunum yaptı
17:01
Adaylar bomba İşte İsmail Kartal’ın koltuğuna oturabilecek isimler
Adaylar bomba! İşte İsmail Kartal'ın koltuğuna oturabilecek isimler
16:36
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi sona erdi
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi
16:25
Memleketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden görüntü
Memleketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden görüntü
16:01
ABD enflasyon verisi açıklandı, gram altın 100 lira birden yükseldi
ABD enflasyon verisi açıklandı, gram altın 100 lira birden yükseldi
15:46
Çöplükten define bulan Sivaslı, verilen ödülü beğenmeyince borçlu çıktı
Çöplükten define bulan Sivaslı, verilen ödülü beğenmeyince borçlu çıktı
15:15
Fenerbahçe ve Galatasaray için tüm hesaplar değişti İşte yeni tur ihtimalleri
Fenerbahçe ve Galatasaray için tüm hesaplar değişti! İşte yeni tur ihtimalleri
14:57
Gelin arabasına asılan yazıya bakın Kayınpeder görüp damadı hastanelik etti
Gelin arabasına asılan yazıya bakın! Kayınpeder görüp damadı hastanelik etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 17:18:19. #7.12#
SON DAKİKA: Ağrı Dağı Cup'ta 124 raket korta çıktı, şampiyonlar ödül töreniyle belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement