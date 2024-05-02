1 Mayıs kutlamalarına çizgi film ve sinema kahramanı Zoro'nun kıyafeti ile katıldı - Son Dakika
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Genel

1 Mayıs kutlamalarına çizgi film ve sinema kahramanı Zoro'nun kıyafeti ile katıldı

Edremit'te düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına tiyatro oyuncusu Umut Durmaz, Zoro kıyafetiyle katılarak dikkatleri üzerine çekti. Binlerce işçi ve sendika temsilcisi, Türk bayrakları ve STK flamalarıyla coşkulu bir şekilde yürüyüşe katıldı. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş da işçilerin yanında olduğunu vurgulayarak emekçilerin haklarını savunacaklarını belirtti.

02.05.2024 00:24
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1 Mayıs kutlamalarına çizgi film ve sinema kahramanı Zoro'nun kıyafeti ile katıldı

Edremit'te İşçi Bayramı Coşkuyla kutlandı

Başkan Mehmet Ertaş 1 Mayıs'ta işçilerle beraber yürüdü

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü düzenlenen kortej yürüyüşü ve mitingle birlikte coşkuyla kutlandı. Edremit'teki kutlamalara tiyatro oyuncusu Umut Durmaz Zoro kıyafeti ile katılarak dikkatleri çekti.

Edremit'te Vergi Dairesi önünden başlayan 1 Mayıs yürüyüşüne katılan sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler Baraj Caddesi ve Azerbaycan Bulvarı üzerinden devam ederek Şehit Hamdi Bey Meydanı'nda toplandı. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş da belediye personeliyle birlikte hizmet binası önünde toplanarak 1 Mayıs kutlamalarına katıldı.

Edremit Şehit Hamdi Bey Meydanı'na doğru binlerce işçi sloganlar ve marşlar eşliğinde yürüdü. İşçiler ellerinde Türk bayrakları ve bağlı bulundukları STK'ların flamalarıyla İşçi Bayramı coşkusunu yaşattı. Meydandaki programda DİSK Genel-İş Baş Temsilcisi Ceyda Uzunkaya, Birleşik Kamu İş'e bağlı Eğitim İş Başkanı Zeki Tiryaki işçilerin hak ve talepleri hakkında konuşma yaptı. Daha sonra yerel sanatçılar tarafından konser düzenlendi. 1 Mayıs İşçi Bayramı programına binlerce işçi, sendika temsilcileri, STK'lar ve siyasi partiler katıldı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, işçilerin bayramını kutlayarak emekçilerin yanında olduklarının altını çizdi. Ertaş, işçinin haklarını her zaman savunduklarını bundan sonra da savunacaklarını, her yerde olduğu gibi meydanlarda da işçinin sesi olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Düzenlenen etkinliklere Çizgi Film ve Sinema karakteri Zoro kıyafeti ile katılan tiyatro oyuncusu Umut Durmaz 1 Mayısta tiyatro ve sinema emekçilerine dikkat çekmek için bu kıyafeti giyerek kutlamalara katıldığını ifade etti.

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Genel, Kültür Sanat, Politika, Son Dakika

Son Dakika Genel 1 Mayıs kutlamalarına çizgi film ve sinema kahramanı Zoro'nun kıyafeti ile katıldı - Son Dakika

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