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10 bin Çekmeköylü milli maç heyecanı dev ekranlarda yaşadı

10 bin Çekmeköylü dev ekranda çeyrek finali takip etti

İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı'nın çeyrek finalde Hollanda ile oynadığı müsabaka Çekmeköy'de kurulan dev ekranlarda izlendi. Milli birlik ve beraberlik duygusunun ön plana çıktığı organizasyonda 10 bin Çekmeköylü coşku ve heyecan içerisinde tezahüratları ile milli takımı destekledi.

Çekmeköy'de vatandaşlar, EURO 2024 turnuvasında A Milli Takım'ın çeyrek finalde Hollanda ile karşılaştığı müsabakayı Çekmeköy Belediyesi'nin, Şehit Arif Kalafat Doğa Park ve Cemal Güngör Parkı'nda kurduğu dev ekranlarda izledi. Milli birlik ve beraberlik duygusunun ön plana çıktığı organizasyonda Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'de milli maç heyecanını ilçe sakinleri ile beraber yaşadı. Yüreği milli takım ile atan binlerce Çekmeköylü 90 dakika boyunca alkış ve tezahüratları ile milli takımı destekledi.

Coşkunun hakim olduğu organizasyonda 10 bin Çekmeköylü Doğa Park'ta, yüzlerce Çekmeköylü'de Cemal Güngör Parkı'nda müsabakayı heyecan içerisinde takip etti.