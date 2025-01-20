12 Yıldır Tamamlanamayan Tokat-Niksar Karayolu Ölümlü Kazalara Yol Açıyor

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12 yıldır tamamlanamayan yol, ölümlü kazalara neden oluyor

6 vali ile bakan değiştiren yol 12 yılda bitmedi

Geçen hafta Tokat- Niksar karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti

TOKAT - Yapımına 2013 yılında başlanan ve 12 yıldır hala tamamlanamayan Tokat-Niksar karayolu projesi, bölgedeki ulaşım sorunlarını derinleştiriyor.

Tokat-Niksar hattında yapımına 2013 yılında başlanan, Karadeniz ile İç Anadolu'yu birbirine bağlayacak önemli karayolu projesi, üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala tamamlanmadı. Bölgenin ulaşım altyapısını büyük ölçüde iyileştirmesi ve önemli turizm ile ticaret merkezlerine daha hızlı ulaşım imkanı sağlaması öngörülen proje, 12 yıl sonra bile tamamlanamayan bölümleri ve sürekli ertelenen bitiş tarihiyle büyük eleştirilere hedef oluyor. Projenin 49 kilometrelik güzergahın yalnızca 35 kilometresi tamamlanabilirken, geriye kalan 14 kilometrelik kısmın ne zaman bitirileceği belirsizliğini koruyor.

Bölgedeki zorlu kış şartları ve artan trafik kazaları, yolun tamamlanamamasının ciddi olumsuz sonuçlar doğurduğunu gözler önüne seriyor. Özellikle geçtiğimiz hafta Tokat-Niksar karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişinin hayatını kaybetmesi, bu yoldaki tehlikenin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Proje hızla artan trafik ve kazalarla mücadele ederken, zamanında tamamlanması gereken yolun uzaması, binlerce insanı mağdur ediyor. Hızlı ulaşımın hedeflendiği yolun proje bitiminde 40 dakikalık bir mesafeyi 25 dakikaya indireceği belirtiliyor.

12 yılda 6 vali, 6 ulaştırma ve altyapı bakanı ile 3 belediye başkanı değişmesine rağmen proje tamamlanamadı.