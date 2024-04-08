15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 'Bayram' yoğunluğu sürüyor - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 'Bayram' yoğunluğu sürüyor

Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda oluşturduğu yoğunluk sürüyor. Otobüs firmalarının bayram nedeniyle artan talebe yetişebilmek için ek seferler koyduğu öğrenilirken bazı vatandaşlar bilet bulmakta zorlandığını ifade etti. Askerden izne gelecek oğlu için otogara gelen Mustafa Aydın, 'Gölcük'ten asker oğlum izne gelecek, onu beklemekteyiz. Bitmesine 37 gün kaldı' şeklinde konuştu.

08.04.2024 19:54  Güncelleme: 19:55
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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 'Bayram' yoğunluğu sürüyor

İSTANBUL - Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda oluşturduğu yoğunluk sürüyor.

Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen ve otobüsleri tercih vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk sürüyor. Otobüs firmalarının bayram nedeniyle artan talebe yetişebilmek için ek seferler koyduğu öğrenilirken bazı vatandaşlar bilet bulmakta zorlandığını ifade etti. 9 günlük tatilin başında gidemese de kısa da olsa yakınlarını görmek için şehir dışına çıkacağını anlatan Mustafa Kerim Coşkun, " Gümüşhane'ye halamızın yanına gezmeye gidiyoruz. Biletimizi geçen hafta sonu aldık, hafta içi baktığımızda hiç yer bulunmamaktaydı. Aynı şekilde cumartesi dönmeyi planlıyorduk hiç bilet bulamadık" şeklinde konuştu.

Askerden izne gelecek oğlu için otogara geldiğini söyleyen Mustafa Aydın, " Gölcük'ten asker oğlum izne gelecek, onu beklemekteyiz. Bitmesine 37 gün kaldı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 'Bayram' yoğunluğu sürüyor - Son Dakika

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