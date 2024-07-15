15 Temmuz şehidi, 8'inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı - Son Dakika
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Genel

15 Temmuz şehidi, 8'inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı

15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olan özel harekat polisi Serdar Gökbayrak, Sakarya'da mezarı başında anıldı. Sakarya Valisi, protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehit mezarlarını ziyaret ederek dualar etti.

15.07.2024 23:14
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15 Temmuz şehidi, 8'inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı

SAKARYA - İstanbul'da 8 yıl önce Arnavutköy Topkule Kışlası'na girmek isterken FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olan özel harekat polisi Serdar Gökbayrak, Sakarya'da mezarı başında anıldı.

15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsünün 8'inci yıl dönümü dolayısıyla Sakarya'da bir dizi program gerçekleştirildi. Program çerçevesinde ilk olarak 15 Temmuz gecesi şehit düşen Serdar Gökbayrak'ın mezarı ziyaret edildi. Sakarya protokolü, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde görev yapan ve darbe girişimini bastırmak için Arnavutköy Topkule Kışlası'na girmek isterken açılan ateş neticesinde şehit düşen Serdar Gökbayrak'ı, Arifiye Hanlı Mezarlığı'nda bulunan kabrini ziyaret ederek, yakınlarına başsağlığı diledi. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Protokol daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Şehidin annesi Ferdane, eşi Necla, çocukları Ceyda, Elif, Alperen, kayınpederi Fevzi Dayan, kardeşleri Mesut, Soner, Saim ve ablası Fikriye ile bir süre sohbet eden Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, şehit ailesine başsağlığı ve metanet diledi.

Öte yandan törene, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İl Jandarma Komutanı Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürlü Selçuk Doğuş, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 15 Temmuz şehidi, 8'inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı - Son Dakika

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