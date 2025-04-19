15 Temmuz Şehitler Köprüsü siste adeta kayboldu

İstanbul Boğaz'ında sis sabah saatlerinde etkili oldu

İSTANBUL - İstanbul Boğazı'nda gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Sis bulutları arasından süzülen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve üzerindeki araçlar, eşsiz bir manzara oluşturdu.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde özellikle Boğaz ve çevresinde etkili oldu. Havadan çekilen görüntülerde, İstanbul Boğazı'nda sis bulutları arasından süzülen köprü ve üzerindeki araçlar, eşsiz bir manzara oluşturdu. Sis, şehre farklı bir atmosfer katarken, İstanbul'un simgelerinden biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün görünümünü etkileyerek, köprünün ayakları zaman zaman kayboldu.