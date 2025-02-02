16. Torbalı Deve Güreşleri Festivali Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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16. Torbalı Deve Güreşleri Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

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İzmir'in Torbalı ilçesinde, 16. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali yoğun bir katılımla yapıldı. Festivalde kupalar sahiplerine takdim edildi ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay halkla bir araya gelerek Yörük poşusu hediye etti.

02.02.2025 18:42  Güncelleme: 18:48
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İzmir'de 16. Torbalı Deve Güreşleri Festivali düzenlendi

İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde, 16. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali yapıldı.

Torbalı Belediyesi tarafından düzenlenen 16. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali, yoğun katılımla ilçede bulunan Özbey Deve Güreşi Alanı'nda yapıldı. Festivalde deve güreşleri kapsamında, Torbalı Belediye Başkanlığı kupası ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupa Töreni gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası'nı kazanan deve sahiplerine kupaları takdim edildi. Festivale katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İlçe belediye başkanları ile birlikte festival alanında bulunan yurttaşlarla selamlaşarak onlara geleneksel Yörük poşusu hediye etti.

Festivalde konuşan ve burada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Daha önce aday olarak güreşe gelmiştim. Bu dönem boyunca, deve güreşlerinin olduğu her yere vatandaşlarımıza merhaba demek için gittim. Halkımızın, milletimizin gelenek ve göreneği neredeyse biz de onların yanında olacağız. Olmaya da devam edeceğiz. İzmir'de milletimizin yaşatmaya çalıştığı bütün gelenek ve göreneklerin yanında olacağız" diye konuştu.

"Bu gurur Türk milletinin"

Tugay, Hamsi Şenliği'nde yaşanan bir diyaloğu da hatırlatarak "Bir hanımefendi yaklaşıp bana 'Ordudan atılan teğmenleri belediyede işe alacakmışsın, doğru mu?' dedi. 'Evet' dedim. Bana 'Alnından öpebilir miyim?' dedi. Bu gurur bizim. Bu gurur Türk milletinin. Yaşasın Türkiye, yaşasın İzmir. Hepimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye konuştu.

"Ağabeylik ve babalık yapıyor"

Festivalde konuşan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ise "Bizlere seçildiği günden bugüne ağabeylik yapan, babalık yapan, biz ne istiyorsak hep fazlasını veren, Torbalı'nın, İzmir'in Cemil Başkanı'na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 16. Torbalı Deve Güreşleri Festivali Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

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