17 Ağustos Depremi'nin 25. yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika
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17 Ağustos Depremi'nin 25. yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı

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17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümünde hayatını kaybedenler Gölcük'te anıldı. Programa Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Deniz Kıdemli Albay Yücel Korkut, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve vatandaşlar katıldı. Anıt önünde düzenlenen çelenk bırakma merasimi ve dua edildi.

17.08.2024 04:24  Güncelleme: 04:34
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17 Ağustos Depremi'nin 25. yıl dönümünde hayatını kaybedenler 03.02'de anıldı

KOCAELİ - 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümünde hayatını kaybedenler merkez üssü Gölcük'te saat 03.02'de anıldı.

17 Ağustos Depremi'nin 25. yıl dönümünde hayatını kaybedenler saat 03.02'de Gölcük'te anıldı. Kavaklı Sahili'nde bulunan anıt önünde düzenlenen programına Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Deniz Kıdemli Albay Yücel Korkut, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve vatandaşlar katıldı. Anıtın önüne çelenk bırakma merasimi gerçekleşmesinin ardından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

"Depreme ve diğer afetlere hazırlanmak için kaybedilecek bir dakika bile zaman yok"

Duanın ardından açıklama yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "17 Ağustos 1999 depreminden bu yana çeyrek asır zaman geçti. 45 saniye pek çok vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu. Aradan geçen uzun yıllarda şehirde meydana gelen tahribatlar geri gelebildi ancak hayatını kaybedenlerin tekrar geri getirilebilmesi mümkün değil. 19 Ağustos 1999 tarihinde Türkiye deprem gerçeğiyle ciddi anlamda yüzleştiği tarihi miladı yaşadı. Bu hem yapısal anlamda AFAD gibi kurumların kurulması, arama kurtarma faaliyetlerinin öneminin anlaşılması, afetler olmadan önce yapılması gereken şehirleri afete hazırlama çalışmalarının önemidir aslında. Afet meydana geldikten sonra arama kurtarma ve diğer yardım faaliyetlerinin yürütülmesi tabii ki çok önemli. Bu konuda önemli başarı elde ediliyor. Önemli olan afet meydana gelmeden önce hazırlıklı olmak. Dolayısıyla can kayıplarının önüne geçmek, maddi kayıpların da önüne geçmektir. Aradan geçen 25 yıldan sonra şunu söylemek istiyorum. Depreme ve diğer afetlere hazırlanmak için kaybedilecek bir dakika bile zaman yok. Her anlamda şehirlerimizin ve en azından zihniyet olarak da insanlarımızın hazır olması gerekiyor. Bundan sonra meydana gelebilecek afetlere anında hazır olmamız önemli. Netice itibariyle bugüne kadar sadece 17 Ağustos depreminde değil, geçen sene yaşadığımız 6 Şubat depreminde de yine binlerce insanımızı kaybettik. Bundan sonraki muhtemel afetlere de hazır olmadığımız takdirde benzer tabloları yaşamak kaçınılmaz olacaktır. Önemli olan hazırlıklı olmamız gerekiyor. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabırlar diliyorum" diye konuştu.

17 Ağustos Depremi\'nin 25. yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 17 Ağustos Depremi'nin 25. yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika

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