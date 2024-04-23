23 Nisan Ataşehir'de Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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23 Nisan Ataşehir'de Coşkuyla Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ataşehir'de binlerce çocuğun katılımıyla coşkuyla kutlandı. Atapark'ta düzenlenen etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlendi.

23.04.2024 21:48  Güncelleme: 22:02
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23 Nisan Ataşehir'de coşkuyla kutlandı

İSTANBUL - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ataşehir'de coşkuyla kutlandı. Atapark'ta gerçekleştirilen etkinlikte binlerce çocuk doyasıya eğlendi.

Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı, milli egemenliğin ilan edildiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ataşehir'de düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Ataşehir'de 23 Nisan coşkusu, gün boyu artarak devam etti. Ataşehir Belediyesi tarafından Atapark'ta düzenlenen birbirinden eğlenceli atölyeler, oyun parkları, ikramlık stantları, eğlenceli yarışmalarla çocuklar gün içerisinde doyasıya eğlendi. Ayrıca birçok çocuk ekibin oluşturduğu dans ve gösteri ekipleri sahne aldı. Etkinliklere, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in yanı sıra tüm Ataşehirliler katıldı.

Etkinlikte konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye'de kutlu olsun. Biliyorsunuz bu bayram Türkiye'de çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram. Onun için tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Tabii ki bir yandan da ulusal egemenlik diyoruz. Yani egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün meclisi açarken bundan tam 104 yıl önce almış olduğu kararların bugün yansımasıyla oluşan Cumhuriyetimiz, demokrasimiz, vatandaşın temsili çok önemli. Bugün büyük bir bayram olarak kutlanıyor. Hem çocuklarımız için büyük bir bayram, hem Türkiye'nin tarihi için büyük bir bayram. ve Türkiye Cumhuriyeti ikinci yüzyılına giriyor. Adım adım ikinci yüzyılımızı yaşıyoruz. İstiyoruz ki Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında müreffeh bir Türkiye'yi kuracağımız bir ikinci yüzyıl olsun" dedi.

"Geleceğimiz için umutlanıyoruz"

Başkan Onursal Adıgüzel, "Ataşehir'de birçok etkinlikle bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Önce sabah Ataşehir'de Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk koyarak başladık. Sonra Ferhatpaşa mahallemizde Milli Eğitim Müdürlüğü'nüzün düzenlemiş olduğu etkinliklere katıldık. Şimdi Ataşehir Belediyemizin düzenlemiş olduğu festivaldeyiz. Çocuklar burada ücretsiz şekilde hem pamuk şekere ulaşıyorlar hem patlamış mısıra ulaşıyorlar. ÇHem de ablalarıyla, abileriyle çeşitli etkinliklere katılıyorlar. Biz de burada çok mutluyuz. Çünkü gözleri ışıl ışıl, parıl parıl olan çocuklar var etrafımızda. Çok umutlanıyoruz. Geleceğimiz için umutlanıyoruz. Onların iyi bir eğitimle buluşmasını, çok iyi bir yaşam sürmesini istiyoruz. Bunun için de biz Ataşehir Belediyesi olarak çok çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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