23 Nisan Çocuk Özel Oturumu gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

23 Nisan Çocuk Özel Oturumu gerçekleştirildi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen özel oturumda dünyadaki çocukların durumunun içler acısı olduğunu belirtti.

22.04.2024 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

23 Nisan Çocuk Özel Oturumu gerçekleştirildi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Dünyanın birçok yerindeki çocukların durumunun içler acısı olduğunu biliyoruz"

ANKARA - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin 104. açılış yıl dönümü dolaysıyla, Genel Kurul'da "23 Nisan Çocuk Özel Oturumu" gerçekleştirildi.

TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında özel gündemle toplandı. Oturumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Kurtulmuş, "Böylesine önemli bir günü çocuklarına armağan etmiş olan bir milletin evladıyız" diyerek, "Türkiye'nin bu anlamda geleceği olan sizlersiniz. Şu anda dünyanın birçok yerinde böylesine bir çocuk bayramını kutlarken birçok yerindeki çocukların durumunun içler acısı olduğunu biliyoruz. Dünyanın birçok yerinde açlıkla, yoklukla, yoksunlukla, baskılarla, zulümlerle inim inim inleyen evlatlarımızın olduğunu biliyoruz. İnsanlık ailesinin değerli fertleri olan ve insanlığın geleceğinin teminatı olan gençlerin içinde bulunduğu bu acı duruma fevkalade ciddi bir şekilde üzülüyor, kaygı duyuyoruz. Her şeyden önce açık bir cezaevi olmanın çok ötesinde artık açık bir kabristana dönmüş olan Gazzeli çocukları hep beraber Türkiye'nin çocuklarıyla birlikte rahmetle, minnetle hatırlıyor, onlara Cenab-ı Allah'tan yardım diliyoruz. Çocukların güldüğü, neşeyle hayata bağlandığı günlerin yakın olmasını temenni ediyoruz. Dünyanın birçok yerindeki acıların timsali olan bu genç evlatlarımızın, çocuklarımızın ne yazıkki insanlığın bütün yükünü ağır yükünü cılız omuzlarında taşımak zorunda kaldıklarını üzüntüyle takip ediyoruz. Türkiye'de ve dünyada çocukların başı dik, onurlu, iyi eğitim almış, iyi hayat standartlarına kavuşmuş şekilde dünyayı ileri bir noktaya götürmelerini, taşımalarını temenni ediyoruz" dedi.

"Türk çocukları olarak tüm dünya çocukları için de barış ve esenlikler diliyoruz"

TBMM Çocuk Özel Oturumu Başkanı Aysima Arslan, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104'üncü yılını sevinçle, coşkuyla ve gururla kutladığımız bu anlamlı günün tüm milletimiz ve insanlık için iyiliklere, esenliklere ve güzelliklere vesile olmasını diliyorum" diye konuşarak, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihiyle birlikte egemenliğin millete verildiği mutlu bir gün. O günlerde Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki milletimizin nice zorluklarla nasılda kahramanca mücadele ettiğini ve hangi güç durumlara göğüs gererek bize bu aziz vatanı ve milli irademizin sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizi emanet ettiklerini çok iyi biliyoruz. Bugün milli egemenliğin bayramıdır, kutlu olsun. Bugün bağımsızlığımızın bayram günüdür, kutlu olsun. Bugün çocukların bayramıdır, kutlu olsun. Milli egemenlik bilinciyle dopdolu olduğumuz bugünü biz çocuklara bayram olarak hediye eden Atatürk'e olan şükranımızı Türkiye sevgimizle, çalışkanlığımızla, yüksek hedeflere odaklanışımızla göstereceğiz. Türk çocukları olarak tüm dünya çocukları için de barış ve esenlikler diliyoruz.

Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Numan Kurtulmuş, 23 Nisan, Dünya, Çocuk, Genel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:15 Steinmeier önce İlber Ortaylı’yla müze gezdi, sonra Boğaz Turu yaptı Steinmeier önce İlber Ortaylı'yla müze gezdi, sonra Boğaz Turu yaptı
19:13 İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi’nin detayları İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi'nin detayları
19:01 Canlı anlatım Sivas’ta tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Sivas'ta tempo bir an olsun düşmüyor
18:56 Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu
17:38 İsmailağa Cemaati’nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti
19:31 Arda Güler, takım arkadaşlarıyla halay çekti Arda Güler, takım arkadaşlarıyla halay çekti
17:37 Dursun Özbek: Federasyon, 18 Temmuz’daki seçim tarihini değiştirmek istemiyor Dursun Özbek: Federasyon, 18 Temmuz'daki seçim tarihini değiştirmek istemiyor
17:36 İzmir’de askeri alanda yapılan imha çalışması paniğe neden oldu İzmir'de askeri alanda yapılan imha çalışması paniğe neden oldu
17:23 Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi
17:11 Galibiyet sevincini abarttı İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı Galibiyet sevincini abarttı! İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı
16:51 Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti
16:47 Ankara’da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı Ankara'da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı
16:27 Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı
15:30 Müge Anlı’da şaşkına çeviren olay 29 yaşındaki kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı Müge Anlı'da şaşkına çeviren olay! 29 yaşındaki kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 20:30:15. #1.11#
SON DAKİKA: 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement