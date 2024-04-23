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23 Nisan'da Başakşehir'de başkanlık koltuğuna oturan Hikmet'ten Filistin mesajı

İSTANBUL - Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle sembolik olarak başkanlık makamını 10 yaşındaki Hikmet Akif Engi'ye bıraktı. Filistin ve Gazze'de yaşanan katliamlara dikkat çeken Engi, "Filistin'deki çocuklar bu bayramı gönül rahatlığıyla yaşayamıyor" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Başakşehir'de anlamlı bir etkinlik ile kutlandı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, başkanlık makamını sembolik olarak Şehit Serdar Gökbayrak İlkokulu 4-D sınıfı öğrencisi Hikmet Akif Engi'ye bıraktı. Engi bir yandan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı, diğer yandan da Filistin'de ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti.

"Filistin'deki çocuklar bu bayramı gönül rahatlığıyla yaşayamıyor"

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun, "İlk hizmetinizi açıklar mısınız?" sorusuna cevap veren Engi, "İlk olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı kutluyorum. Atatürk bugünü dünyadaki tüm çocuklara armağan etmiş. Ama biz buruk bir sevinç yaşıyoruz. Filistin'deki çocuklar bu bayramı gönül rahatlığıyla yaşayamıyor" dedi. Başakşehir özelinde de değerlendirmeler yapan Engi, "Başakşehir her yönüyle iyi bir ilçe. Çok seviyoruz, herkes çok seviyor. Spor parkları, oyun alanları kütüphaneler, bilgievleri. Çalışan annelere kreş desteği, geri dönüşüm alanında ciddi çalışmalarımız var" şeklinde konuştu.