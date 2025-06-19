26. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali Zeytinburnu'nda Başladı - Son Dakika
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26. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali Zeytinburnu'nda Başladı

19.06.2025 16:06
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Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen 26. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali, İstanbul Valisi Davut Gül ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un katılımıyla başladı. Festival, mesir macunu dağıtımı ve konserlerle devam ediyor.

Zeytinburnu'nda 26. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali başladı

İSTANBUL - Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen 26. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali başladı. 5 gün süreceği öğrenilen festivalin ilk gününde İstanbul Valisi Davut Gül ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy vatandaşlara mesir macunu dağıttı. Festival kapsamında sanatçı Uğur Işılak sahne aldı.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından bu yıl 26'ncısı düzenlenen Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali başladı. Merkezefendi Millet Kıraathanesi yanındaki Merkezefendi Festival Alanı'nda düzenlenen etkinliğe İstanbul Valisi Davut Gül, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve çok sayıda vatandaş katıldı. 5 gün süreceği öğrenilen festivalin ilk gününde Vali Gül ve Başkan Arısoy mesir macunu dağıttı. Vatandaşlar mesir macunlarından alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Bazı vatandaşların şemsiye açarak mesir macunu yakalamaya çalışması renkli görüntüler oluşturdu. Festival, sanatçı Uğur Işılak konseriyle devam etti. Konserde sahne alan sanatçı Uğur Işılak en sevilen şarkılarını Zeytinburnulu vatandaşlar için söyledi.

Festivalde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "26 yıldır yapılan bu festivale emek veren, sahiplenen, himaye eden Zeytinburnu Belediyemize, özellikle de bugün hepimizi misafir eden Zeytinburnu Belediye Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Geleneksel tıpın birçok şeyi sayılabilir. Ama belki bugün bizden sonra da neşemizi, heyecanımızı hep birlikte hissedeceğimiz muhabbeti, birbirimize olan dayanışmamızı, yardımlaşmamızı, birimimizin dertleriyle dertlenmemiz aslında bir anlamda hani derler ya 'Arkadaşımla konuştum iyi geldi. Akrabımı gördüm iyi geldi. Dışarıya çıktım iyi geldi' Bu yapılan etkinlikler birbirimize iyi gelecek" dedi.

Festival hakkında konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bugün Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivalimizin 26.'sının açılışını yaptık. 2000 yılında başlayan bir serüven bu. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali çerçevesinde 25 yılda kültür vadisiyle bu bölgenin çehresi değişti. Adeta küllerinden yeniden doğdu. Burada yatan Musa Muslihuddin Merkez Efendi'den ilhamla yola çıkmıştık. Bundan 26 yıl önce ve Türkiye'nin ilk tıbbi bitkiler bahçesini kazandırdık. Geçtiğimiz 26 yılda bu bölgede bütün tarihi eserler restore edildi. Biz her yıl yeniden hatırlamak üzere Merkezefendi Festivalini düzenlemeye devam ediyoruz. Cuma akşamına kadar burada Merkezefendi'deki 5 mekanda festival alanı, Merkezefendi Kütüphanesi, Namedar, Zeytinburnu Kitapçısı, Tarihi Merkezefendi Fırını ve Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesinde atölyeler, söyleşiler, çocuk etkinlikleri devam edecek. Bütün İstanbulluları Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali'nin bu güzel havasını teneffüs etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 26. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali Zeytinburnu'nda Başladı - Son Dakika

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