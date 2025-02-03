30 Yıldır Arıcılık Yapan Yunus Es'in Tutkusu - Son Dakika
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Genel

30 Yıldır Arıcılık Yapan Yunus Es'in Tutkusu

Hakkari'de 30 yıldır arıcılık yapan Yunus Es, en kaliteli balı üretmek için çalışıyor.

03.02.2025 23:07
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En kaliteli balı üretebilmek için 30 yıldır yoğun mesai harcıyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Yunus Es, en kaliteli balı üretebilmek için 30 yıldır yoğun mesai harcıyor.

Derecik ilçesine bağlı Yeşilova köyünde arıcılık yapan 60 yaşındaki Yunus Es, 30 yıllık arıcılık deneyimiyle bölgedeki en tecrübeli arıcılar arasında yer alıyor. Arıcılığa olan sevgisi ve tutkusu sayesinde yıllar boyunca birçok zorlukla başa çıkan Yunus Es, arıcılığa bağlılığını hiç kaybetmedi. Yunus Es arıcılık mesleğine başladığı ilk yılları anlatırken bu işin zor ve emek gerektiren bir uğraş olduğunu ifade ederek, "Arılarla çalışmak büyük sabır ve özveri gerektirir. İlk başladığımda birçok zorlukla karşılaştım, ama yılmadım. Zamanla, arılarla daha iyi bir bağ kurdum ve işimi sevmeye başladım" dedi.

Arıcılık süreci hakkında detaylı bilgi veren Yunus Es, arıların bakımından kovanların temizliğine ve bal hasadına kadar tüm aşamaları titizlikle yürüttüğünü belirtti. Ayrıca, mevsimlerin arılar üzerindeki etkilerini ve arıcılığın inceliklerini anlatırken kışın arıların üşümemesi için kovanların altına kışın ise üstüne köpük koyarak sıcak ve soğuğu engelliyor. Bugün, 60 yaşında olmasına rağmen hala büyük bir enerji ve istekle arıcılık yapmaya devam eden Es, genç nesillere de arıcılıkla ilgili bilgi ve tecrübelerini aktarmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ererek, "Arıcılık, sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi. Herkese tavsiye ederim" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 30 Yıldır Arıcılık Yapan Yunus Es'in Tutkusu - Son Dakika

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