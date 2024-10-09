42 Yıl Sonra Gelen Tebligat: Özkonak'ta Hapis Cezası Şoku!

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42 yıl sonra gelen tebligat ile şok geçirdiler

NEVŞEHİR - Kapadokya bölgesinin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Özkonak kasabasında, 1982 yılında tescillenen üç yapının sahipleri kültür ve tabiat varlığına zarar vermekten 42 yıl sonra hakim karşısına çıkacak. Evlerinin tescilli yapı olduğunu ellerine ulaşan mahkeme celbi ile öğrenen vatandaşlar mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

Özkonak Beldesinde bulunan bazı yapılarla alakalı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı'nca 1982 yılında koruma kararı aldı. Kurul kararı mahallinde ilan ya da tebliğ olmadığı ve ilgili taşınmazların tapu kayıtlarında 'SİT' şerhi de bulunmadığı halde, tam 42 yıl sonra taşınmazların malikleri hakkında 2863 sayılı yasaya muhalefet suçundan hem ceza davası başlattı, hem de vatandaşların hali hazırda içinde yaşadıkları evleri hakkında Kayseri Kültür varlıklarını Koruma Kurulu tarafından yıkım kararı alındı. Koruma kararına konu yapıların can güvenliği riski taşıması nedeniyle 1997 yılında yerel belediye tarafından yıkılarak enkazları kaldırıldığını, taşınmazları satın aldıkları dönemde koruma kararına ya da SİT alanına ilişkin tapu kayıtlarında herhangi bir şerh bulunmadığını, bu taşınmazları yıkım işleminden yıllar sonra kısıtlı imkanları ile satın alıp taşınmazlar üzerine ev ya da benzeri yapılar yaptırdıklarını ifade eden vatandaşlar 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 1000 güne kadar adli para cezası ile yargılanıyor.

Evlerinin tescilli bina olduğunu mahkemeden gelen yazı ile öğrendiklerini söyleyen Güngör Turgal, Mehmet Taşkın ve İbrahim Cingi yapılan bu yanlışlığın biran önce giderilmesini istiyor.