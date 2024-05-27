77 yaşındaki kadın, evlat acısını balık tutma hobisi ile dindiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

77 yaşındaki kadın, evlat acısını balık tutma hobisi ile dindiriyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Naciye Coşkun, evlat acısını balık tutma hobisi ile dindiriyor. Coşkun, balık tutmanın kendisine iyi geldiğini ve doktor tedavisi ile anksiyete ilaçlarını bıraktığını belirtiyor. İskelede balık tutan diğer bir kişi ise Naciye Coşkun'un sürekli olarak balık tutmasının kendisine de iyi geldiğini ifade ediyor.

27.05.2024 20:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

77 yaşındaki kadın, evlat acısını balık tutma hobisi ile dindiriyor

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Naciye Coşkun, evlat acısını balık tutma hobisi ile dindiriyor.

Ordu'da amatör balıkçılığın en yaygın ilçe olduğu Fatsa ilçesinde iskelenin 'Naciye Teyzesi' dikkatleri üzerine çekiyor. 77 yaşında olmasına rağmen neredeyse her gün sabahın erken saatlerinde oltasını alarak, yağmur da yağsa iskelede balık tutan Coşkun, bu hobiye 3 yıl önce vefat eden oğlunun acısı üzerine başladığını belirtiyor. Coşkun, balık tutmanın kendisine çok iyi geldiğini, doktor tedavisi ve anksiyete ilaçları kullanmayı bıraktığını söyledi.

"Vefat eden oğlumun acısı beni buralara sürükledi"

Eşinin kendisini her gün iskeleye bıraktığını, balık tutmanın kendisine tedavi gibi geldiğini ifade eden Naciye Coşkun, "Vefat eden oğlumun acısı beni buralara sürükledi. Bu acıdan sonra balık tutmak bana iyi geldi, ilaçlarımı da bıraktım. Balık tutmaya gelmek benim için hiç zor değil, aksine sabahın olmasını bekliyorum. Kimi zaman sabah 07.00 sıralarında geldiğim bile oluyor. Eşim sağ olsun beni her gün bırakıyor, akşam da geri alıyor. Hep komşularıma, esnaflara ve akrabalarıma dağıtıyorum. İnsanlar satıyor ama ben zevk için geliyorum. Balık tutmak bana doktorların tedavisinden daha iyi geldi. Balık tutmayı herkese tavsiye ediyorum, çok güzel bir eğlence. Kafanı dinliyorsun ve rahatlıyorsun" dedi.

"Her geldiğimde Naciye teyzeyi görüyorum"

İskelede balık tutan İlhan Süğür ise Naciye Coşkun'un sürekli olarak balık tuttuğunu, bunun kendisine iyi geldiğini söylediğini kaydetti. Süğür, "Gerçekten de o şekilde, bizlere de iyi geliyor. Biz de onun gibi nasibimizi kovalıyoruz. Sadece balık tutmak değil, bu havayı solumak da şifa oluyor. Halimizden çok memnunuz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Fatsa, Ordu, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel 77 yaşındaki kadın, evlat acısını balık tutma hobisi ile dindiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:35 Dünden bu yana Fenerlilerin damarına basıyordu Küfürbaz astrolog Meral Güven, gözaltına alındı Dünden bu yana Fenerlilerin damarına basıyordu! Küfürbaz astrolog Meral Güven, gözaltına alındı
19:53 Netanyahu, İsrail ordusunun Filistinli kampa saldırısını trajik hata olarak nitelendirdi Netanyahu, İsrail ordusunun Filistinli kampa saldırısını trajik hata olarak nitelendirdi
19:51 Reisi’nin helikoptere binmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Reisi'nin helikoptere binmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
17:31 Parçalanmış halde çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu Parçalanmış halde çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu
17:29 Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki: Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis’te deprem riski var Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki: Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis'te deprem riski var
20:02 Merdiven boşluğunda ipe asılı halde bulundu Merdiven boşluğunda ipe asılı halde bulundu
19:58 Sinan Ateş soruşturmasından el çektirilen savcının istediği kayıtlar ortaya çıktı Sinan Ateş soruşturmasından el çektirilen savcının istediği kayıtlar ortaya çıktı
19:27 Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları başladı İstanbul’da sokaklar sarı-kırmızı Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları başladı! İstanbul'da sokaklar sarı-kırmızı
19:05 Almanya’daki şampiyonluk kutlamalarında taşkınlık çıkaran 18 Galatasaray taraftarı tutuklandı Almanya'daki şampiyonluk kutlamalarında taşkınlık çıkaran 18 Galatasaray taraftarı tutuklandı
18:44 Ali Koç’tan sürpriz transfer hamlesi Benzema ile bizzat görüştü Ali Koç'tan sürpriz transfer hamlesi! Benzema ile bizzat görüştü
18:41 10 kişinin öldüğü kazada otobüsün otogardan çıkışı kamerada 10 kişinin öldüğü kazada otobüsün otogardan çıkışı kamerada
18:24 Erzincan İliç’teki madende bir toprak kayması daha Erzincan İliç'teki madende bir toprak kayması daha
18:03 Mersin’de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı Mersin'de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı
18:03 Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak Galatasaray’ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak! Galatasaray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 21:58:08. #1.13#
SON DAKİKA: 77 yaşındaki kadın, evlat acısını balık tutma hobisi ile dindiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement